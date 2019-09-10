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Порошенко вновь не пришёл на допрос в ГБР 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Порошенко вновь не пришёл на допрос
Фото: РИА Новости
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в очередной раз не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Его показания принёс адвокат Игорь Головань.
По его словам, экс-глава государства не явился из-за занятости в Верховной раде.
«Они должны понимать, что работа парламента — это уважительная причина неявки на допрос», — цитирует юриста Интерфакс-Украина.
Порошенко неоднократно игнорировал повестки на допросы. Так, 6 сентября его адвокат объяснил это тем, что документ якобы был оформлен с нарушениями.
Руководитель ГБР Роман Труба заявил, что политик «уходит от допросов с использованием сомнительных причин».
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Украина , В мире , Роман Труба , Петр Порошенко , Верховная Рада , Интерфакс
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