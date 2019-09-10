Украина: открыт новый сезон «продажи» должностей

Как за спиной Зеленского торгуют должностями

Новая власть приводит в старые чиновничьи кабинеты свежие кадры, и этим успешно пользуются аферисты. В Украине начался сезон «продажи» должностей в госструктурах. Стоят они дорого и очень дорого

После выборов нового президента и парламента, где победу одержали Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа», после назначения министров пришла пора замены руководителей госструктур, а также подбора заместителей министров, начальников отделов и других служащих госаппарата. В Украине официально стартовала жатва для мошенников, которые любят зарабатывать на наивных украинцах, рвущихся к власти любой ценой. «Продажа» должностей уже открыта.

Место на вес золота

«Группа недешевых и непростых мошенников в составе четырех лиц с июля 2019 года по 30.08.2019, представляясь доверенными лицами президента государства, которые назначены и находятся на руководящих должностях Офиса Президента Украины, разводили на деньги экс-чиновника», — рассказал уже бывший военный прокурор Анатолий Матиос.

Аферисты были настолько настойчивы, что это вызвало подозрение у их потенциальной жертвы. Мужчина пришел с заявлением в военную прокуратуру. Операцию по их задержанию проводили совместно с силовиками. Было оговорено, что он принесет и передаст представителям «президента» половину необходимой суммы — 250 тысяч долларов, а остальное после «трудоустройства». Во время передачи денег аферистов задержали.

Но самое интересное было обнаружено при обыске в одной из квартир, где изъяли 40 листов А4 со списком фамилий тех, кто давал деньги за будущую должность в органах государственной власти и управления, кому и какую сумму. Минимальная цена места составила 50 тысяч долларов, максимальная — 700 тысяч.

Должности, которые хотели купить себе претенденты, самые разнообразные: от глав областных и выше управлений правоохранительных и органов исполнительной власти — от Кабмина и Администрации президента — до государственных предприятий. За три месяца дельцы стали долларовыми миллионерами.

Чемодан долларов за пост

В истории независимой Украины это не первый случай, когда, пользуясь сменой власти, аферисты «продают» должности. Этот бизнес начал процветать еще при Викторе Ющенко . Придя к власти на гребне «Оранжевой революции», Ющенко расставлял на руководящие должности своих кумовьев, родственников и, конечно же, друзей. Именно тогда в окружение президента попало немало дельцов, которые рассматривали свои госдолжности как возможность заработать. Именно они поставили на поток продажу должностей.

К примеру, за 200-500 тысяч долларов покупалась должность начальника областного управления милиции в зависимости от региона. Столько же отдавали за пост начальника облГАИ. Главы облгосадминистраций за назначение ежемесячно передавали в администрацию президента оговоренную сумму. Высшее руководство, продавая должности пониже, отбивало потраченное за счет своих подчиненных, которые за деньги получали рабочие места. Традиция эта существует десятилетия.

Тогда все было четко и открыто: заплатил — получи место. Но с приходом к власти Петра Порошенко продажа должностей перешла в одни руки — этим занимались приближенные к президенту люди. Они же следили за конкурентами в лице аферистов.

Настоящий скандал произошел летом 2015 года, когда в Киеве появились аферисты, решившие заработать на продаже должностей от имени главы Администрации президента Бориса Ложкина . Они еще и демпинговали устоявшиеся расценки — за должность просили всего-то 20 тысяч долларов. При этом на выбор предлагали не только работу в АП, но и в Кабмине, и в облгосадминистрациях. Встречи проводились вблизи АП и Кабинета министров, жулики делали вид, что они только что вышли из соответствующих зданий.

Должности не для всех

С приходом к власти нового президента аппетиты мошенников выросли. Дело в том, что президент Зеленский и его команда заявили, что собираются брать на работу людей на конкурсной основе и тех, кто не работал при прошлой власти. И вчерашние чиновники в панике ищут возможность остаться на тех же местах или же получить другие, более прибыльные.

«Так как в АП, Кабмин пришли абсолютно новые, я бы даже сказал, молодые люди, ранее не засвеченные в политике, то чиновникам старой гвардии приходится несладко. Они не знают, к кому бежать за поддержкой, кто может за них замолвить слово, а получить еще лет на пять хорошее место очень хочется. В растерянности даже те, кто помогал Зеленскому на выборах и рассчитывал получить статус госслужащего и приличную работу.

У нового президента и его окружения оказалась очень короткая память. Они поблагодарили некоторых «советников», помощников на словах, при этом не предложив им портфель, на который те рассчитывали. Перед носом некоторых закрыли двери в АП. Не удивлюсь, если в изъятых прокуратурой списках «покупателей» должностей будут фигурировать фамилии не только вышедших в тираж госслужащих, но и разных экспертов и советников", — подчеркивает в комментарии Украина.ру социолог Владимир Соломко.

А вот правоохранители уверены, что это не единственная группа аферистов, которая таким образом разводит жаждущих власти украинцев.

«Это старая тема. Вот только ставки значительно выросли, что говорит о том, что мошенники изучили рынок основательно. Сегодня они используют то, что молодой президент и его команда набирают служащих без опыта работы, и особенно тех, кто не работал при Порошенко. А последнее повышает сумму «благодарности», — рассказывает сотрудник полиции Сергей Руденко.

Впрочем, как подчеркивают эксперты, они не удивятся, если в скором времени и в окружении президента или же премьер-министра появятся те, кто за благодарность будет помогать определенным людям устраиваться на госслужбу. Украинская коррупция непобедима.