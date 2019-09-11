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Рада приняла постановление о непризнании местных выборов в Крыму 

ТАСС + ещё 6 58 минут назад
Депутаты Верховной рады поддержали проект постановления о непризнании Украиной местных выборов в Крыму. За соответствующий документ в среду отдали свои голоса 325 депутатов при 226 необходимых.
Проект постановления был зарегистрирован в парламенте ранее в среду.
8 сентября прошли выборы в Госсовет Крыма. Госсовет состоит из 75 депутатов, 50 из которых избираются по республиканскому избирательному округу и 25 — по одномандатным избирательным округам.
После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.
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Комментарии8
Украина , В мире , Верховная Рада , Республика Крым
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