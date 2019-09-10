Савченко заявила о риске возвращения крепостного права на Украине

«Вы понимаете, откройте государственный кадастр, и посмотрите сколько украинской земли остается свободной. Посмотрите, что свободной земли практически нет», — сказала она в эфире NewsOne.

По словам Савченко, она «устала слышать от власти рынок земли».

«Я не хочу остаться на своей земле рабом, когда мою землю продадут иностранцу, который придет и скажет «ты теперь здесь только раб». Я не хочу крепостного права для украинцев. Позиция очень четка — начните говорить о банке земли! Используйте подход Великобритании, где никто из иностранцев не имеет права на землю», — добавила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли.

По словам президента, он планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.