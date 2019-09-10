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Савченко заявила о риске возвращения крепостного права на Украине 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
«Ты теперь здесь только раб»
Фото: РИА Новости
Открытие рынка земли на Украине может привести к возвращению крепостного права, считает депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко.
«Вы понимаете, откройте государственный кадастр, и посмотрите сколько украинской земли остается свободной. Посмотрите, что свободной земли практически нет», — сказала она в эфире NewsOne.
По словам Савченко, она «устала слышать от власти рынок земли».
«Я не хочу остаться на своей земле рабом, когда мою землю продадут иностранцу, который придет и скажет «ты теперь здесь только раб». Я не хочу крепостного права для украинцев. Позиция очень четка — начните говорить о банке земли! Используйте подход Великобритании, где никто из иностранцев не имеет права на землю», — добавила она.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли.
По словам президента, он планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.
Экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с ФАН прокомментировал планы Зеленского.
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Украина , В мире , Владимир Зеленский , Александр Дудчак , Надежда Савченко , Верховная Рада
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