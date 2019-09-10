«Киев всех переиграл». Исполнит ли Зеленский Минские соглашения

Алгоритм невыполнимых действий

Разговор между Путиным и Макроном состоялся вечером 8 сентября. Главы государств сошлись в основном — Москва и Париж не видят альтернативы минскому "комплексу мер" как основе для урегулирования конфликта.

Российский президент внес ряд уточнений: Киев должен выполнить договоренности, достигнутые в ходе встреч на высшем уровне в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годах, "включая разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде "формулы Штайнмайера ".

Эта формула — всего лишь алгоритм действий, предложенный бывшим министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в 2016-м. Он педантично перечислил последовательность шагов, и без того содержащихся в Минских соглашениях. Ничего принципиально нового в его "плане" не было — обычный рабочий документ.

Предполагалось, что Киев принимает закон об особом порядке проведения местных выборов в самопровозглашенных республиках. После завершения голосования, за которым наблюдают международные эксперты, вступает в силу закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Затем в Конституцию Украины вносятся положения об особом статусе Донбасса, а Киев получает контроль над границей с Россией. Тогда "особый порядок местного самоуправления" утверждается законом на постоянной основе.

При Петре Порошенко в Киеве эту формулу даже не хотели рассматривать: понимали, что Донбасс проголосует отнюдь не за украинских политиков. А выбранные под наблюдением "международного сообщества" должностные лица и депутаты будут легитимными представителями власти — в том числе и с точки зрения украинских законов. То есть Киеву придется как-то включать лидеров ДНР и ЛНР в свою политическую систему, считать их равноправными участниками политического процесса.

Кроме того, формула предлагала разрешить конфликт как внутриукраинский. А это сводило на нет пропаганду официального Киева, согласно которой противостояние поддерживается извне — "агрессором" Россией.

Закон против закона

И Киев всячески саботировал такое развитие событий. Украинские официальные лица генерировали поток формально соответствующих "Минску" документов, но затем "исправляли" и "уточняли" их так, чтобы соглашения не работали.

Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" подписан Порошенко еще в 2014-м. "Отдельные районы" получали широкие полномочия: свои суд, прокуратуру, возможность использования русского языка плюс гарантии непреследования бойцов ополчения. Но потом в документ внесли изменения. Например, потребовав удалить с территории "отдельных районов" "незаконные вооруженные формирования, их военную технику, а также боевиков" — то есть ополчение ДНР и ЛНР.

В Донецке и Луганске это сочли попыткой обойти Минские соглашения. Ведь в таком виде документ сдавал всех политиков в самопровозглашенных республиках на милость Киева. Без каких-либо гарантий безопасности.

Но Порошенко продолжал настаивать на собственной "формуле" — Киев берет под контроль ДНР и ЛНР до всяких выборов.

"Опять попытка французского и германского представителей все-таки согласовать фиксацию "формулы Штайнмайера" на бумаге столкнулась с сопротивлением со стороны Киева", — отмечал в сентябре 2018-го глава российского МИД Сергей Лавров.

А в январе Верховная рада приняла так называемый закон о реинтеграции Донбасса. Порошенко счел, что обойти Минские соглашения можно, пригласив в регион миротворческую миссию ООН . "Россия вынуждена будет принять решение о миротворцах ООН, которые разоружат незаконные формирования, обеспечат вывод тяжелой техники и артиллерии с оккупированной территории, обеспечат установление безопасности для начала политического процесса, вернут украинский контроль над неконтролируемым участком украинско-российской границы", — утверждал Порошенко в начале этого года.

"Этого не будет"

Победивший на выборах Зеленский пока не исполнил предвыборное обещание "просто прекратить стрелять". Но выразил готовность "сделать все, что написано в минских договоренностях", и призвал созвать "нормандскую четверку", чтобы урегулировать ситуацию.

Правда, бизнесмен Игорь Коломойский , считающийся бизнес-партнером и патроном Зеленского, в недавнем интервью заверил, что ничего не поменяется: Киев как не соблюдал, так и не будет соблюдать "Минск-2". Само подписание этих соглашений, напомнил он, было тактической хитростью — украинская армия терпела жестокие поражения от ополченцев, и Порошенко надо было избежать окончательного разгрома.

"Есть пункт, что контроль над границей передается после изменений в конституции, то есть никогда. Ни при Порошенко этого бы не было, ни при Зеленском этого не будет, ни при ком другом, — говорил Коломойский. — Потому что невозможно найти триста голосов (депутатов Рады. — Прим. ред.) за изменения в конституции, федерализацию, конституцию отдельных республик, за прочий бред. Потому что если это сделать, то украинская держава перестанет существовать".

Тем не менее 7 сентября Москва и Киев одновременно освободили по 35 удерживаемых лиц. Зеленский подчеркнул, что это только первый шаг: "Дальше мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать уже в минском процессе разведение войск двумя этапами: Золотое, Петровское — сначала, а потом разведение по всей территории и уже прекращение огня в полной мере и прекращение войны".

Гуманитарный сигнал

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что говорить о прогрессе пока рано. "Если сравнивать с 2015-м или 2016-м, существенных изменений переговорных позиций нет, если с 2017-2019-м — то есть какие-то подвижки, какая-то разрядка по принципу "назад в будущее".

Обмен удерживаемыми лицами эксперт оценивает как позитивный гуманитарный сигнал. "Но конкретика будет после назначения встречи. "Нормандский формат" пока предусматривал три этапа: определение позиций на встрече представителей, затем позиции уточняются и согласовываются главами МИД, после этого встречаются лидеры стран. То есть к встрече лидеров подготовлен документ с конкретными предложениями. Вот тогда-то и можно ждать каких-то прорывов, а пока мы очень от этого далеко", — отмечает Бортник.

"Даже разведение сил у станицы Луганской не завершено", — добавляет он.

Бывший депутат Одесского горсовета Александр Васильев называет Минские соглашения "документом, который никто не собирался на Украине исполнять". "В украинской политтусовке не скрывалось, что Киев пошел на это, только чтобы спасти свои войска от полного разгрома. А теперь, как считают в той же политтусовке, они всех победили и переиграли. И у них есть основания так полагать: они заняли половину территории Донбасса и подавили "русское движение" в Харькове, Одессе и других городах юго-востока. Зачем теперь исполнять неудобный для тебя договор? Незачем", — делает вывод он.

Другое дело, уточняет Васильев, что Зеленский не принадлежит к этой тусовке и может пойти наперекор ее интересам.

"Основной вопрос — что получит Зеленский в обмен на проблемы. А в том, что "сознательные" политики постараются эти проблемы доставить, — сомнений нет". Васильев называет и еще одну загвоздку, пожалуй, ключевую: "И если буквально исполнять Минские соглашения, Донбасс должен вернуться в состав Украины. А Донбасс к этому не готов".