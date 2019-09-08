Украина резко осудила «действия Москвы» в Крыму

МИД Украины выразил протест в связи с выборами в Крыму

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму . Соответствующее заявление распространила пресс-служба дипведомства.

«Результаты этого незаконного голосования являются юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом», — говорится в заявлении.

МИД также призвали международных партнёров дать «принципиальную оценку» действиям Москвы и «увеличить давление» на неё.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины.

8 сентября в России проходит единый день голосования.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.