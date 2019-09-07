Москва отправила с заключенными «еще одно живое существо»

Кошка вернулась в Киев вместе с отпущенными из России украинцами

Кошка Маша прилетела в Киев вместе с гражданами Украины , отпущенными в рамках взаимного обмена с Россией . Об этом сообщила экс-омбудсмен Украины, вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева. «Возвращаются 35 человек, но с ними возвращается еще одно живое существо, кошечка Машка, которую мы в гуманитарных целях передали одному из заключенных в РФ. Он провел с ней несколько тяжелых лет и очень просил, чтобы эту кошку можно было забрать с собой, мы помогли ему решить этот вопрос. Они возвращаются все вместе», — рассказала Карпачева в эфире украинского телеканала «Наш», передает РИА «Новости». Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что взаимное возвращение граждан Украины и России состоялось в формате 35 на 35 человек. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот обмен очень важным шагом. Также возвращение россиян прокомментировали в Кремле. А президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности второго этапа освобождения украинцев. Напомним, в конце лета Москва и Киев начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Тогда Владимир Путин заявлял, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.