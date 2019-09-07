Москва отправила с заключенными «еще одно живое существо»

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кошка вернулась в Киев вместе с отпущенными из России украинцами 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Кошка Маша прилетела в Киев вместе с гражданами Украины, отпущенными в рамках взаимного обмена с Россией. Об этом сообщила экс-омбудсмен Украины, вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева.
«Возвращаются 35 человек, но с ними возвращается еще одно живое существо, кошечка Машка, которую мы в гуманитарных целях передали одному из заключенных в РФ. Он провел с ней несколько тяжелых лет и очень просил, чтобы эту кошку можно было забрать с собой, мы помогли ему решить этот вопрос. Они возвращаются все вместе», — рассказала Карпачева в эфире украинского телеканала «Наш», передает РИА «Новости».
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что взаимное возвращение граждан Украины и России состоялось в формате 35 на 35 человек.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот обмен очень важным шагом. Также возвращение россиян прокомментировали в Кремле.
А президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности второго этапа освобождения украинцев.
Напомним, в конце лета Москва и Киев начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Тогда Владимир Путин заявлял, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Зеленский отказался подписать закон о химической кастрации педофилов Зеленский отказался подписать закон о химической кастрации педофилов Порошенко проигнорировал допрос в ГБР Порошенко проигнорировал допрос в ГБР Украинцы возмутились размещенной на поезде картой Польши со Львовом и Ровно Украинцы возмутились размещенной на поезде картой Польши со Львовом и Ровно
Комментарии17
Украина , Видео , В мире , Владимир Зеленский , Мария Захарова , Татьяна Москалькова , Владимир Путин , МИД , РИА Новости , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову24
«Ффух! Долетели!»: РФ и Украина обменяли заключенных
«Ффух! Долетели!»: РФ и Украина обменяли заключенных217
«Я такое не писала!»: новый поворот по делу MH17
«Я такое не писала!»: новый поворот по делу MH17384
Заключенные на Урале попытались изувечить себя
Заключенные на Урале попытались изувечить себя
Украинский мэр выиграл пари у Зеленского
Украинский мэр выиграл пари у Зеленского
Видео
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
01:22
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
Общество
Зеленский рассказал о звонке Путину
00:24
Зеленский рассказал о звонке Путину
В мире Конфликты
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
01:47
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Происшествия
«Давайте Нурсултан назовем»: Путин обратился к Назарбаеву
01:39
«Давайте Нурсултан назовем»: Путин обратился к Назарбаеву
Политика В мире
Москва отправила с заключенными «еще одно живое существо»
09:06
Москва отправила с заключенными «еще одно живое существо»
Украина В мире
Страшный пожар: кто погиб на яхте Conception
00:56
Страшный пожар: кто погиб на яхте Conception
Пожары Происшествия
«Ффух! Долетели!»: РФ и Украина обменяли заключенных
09:06
«Ффух! Долетели!»: РФ и Украина обменяли заключенных
Политика В мире
«Я такое не писала!»: новый поворот по делу MH17
01:30
«Я такое не писала!»: новый поворот по делу MH17
Происшествия Катастрофы
Названо число помилованных Зеленским россиян
01:42
Названо число помилованных Зеленским россиян
В мире Политика
Трамп оказывает давление на Зеленского
01:24
Трамп оказывает давление на Зеленского
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть