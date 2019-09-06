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В Донецкой области неизвестные подожгли украинские флаги 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
В Донецкой области неизвестные подожгли украинские флаги
Фото: Depositphotos / Andrey Nekrasov
Неизвестные подожгли украинские флаги у здания горсовета подконтрольного Киеву города Бахмут в Донецкой области, сообщает в пятницу сайт местной радиостанции "Свободное радио".
"В ночь с 5 на 6 сентября неизвестные подожгли украинские флаги у здания городского совета", — говорится в сообщении.
В полиции и горсовете в свою очередь сообщили, что неизвестные подожгли ленты, из которых формируются флаги Украины. Они не считаются государственном символикой, поэтому этот инцидент не подпадает под статью кодекса "надругательство над государственными символами". Однако правоохранители все равно пообещали искать нарушителей.
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Украина , В мире , Происшествия , Киев
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