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Порошенко нашел для себя новый бизнес 

Lenta.ru + ещё 1 48 минут назад
Порошенко нашел для себя новый бизнес
Фото: Lenta.ru
Кондитерская корпорация Roshen бывшего президента Украины Петра Порошенко запустила новое направление бизнеса. На базе первого фирменного магазина возле киевской фабрики открыта первая кофейня, пишет «ЛIГА. Бизнес».
В компании подтвердили, что кофейня является их бизнесом, но не раскрыли инвестиции в проект и планы развития этого направления. Ранее, в 2016 году, президент Roshen Вячеслав Москалевский говорил о планах сделать из магазинов кофейни, но два года спустя отказался от планов, подчеркнув, что «это совсем не наша история».
В материале отмечается, что кофейням Nice On Cafe от Roshen надо будет конкурировать с заведениями «Киевхлеба», сетью «Аромакава» и другими. Также свою сеть кофеен в Днепре успешно развивает кондитерская компания АВК.
Порошенко перед президентскими выборами на Украине в 2014 году обещал продать принадлежащую ему кондитерскую корпорацию. Вместо этого спустя год он передал принадлежащий ему пакет акций Roshen в управление инвестиционной банковской компании, принадлежащей семье Ротшильдов, а затем в трастовый фонд Rothschild Trust.
Политик неоднократно утверждал, что не имеет никакого влияния на бизнес компании, но за время, когда он руководил страной, Roshen резко нарастила доходы: например, в 2014 году прибыль увеличилась почти в девять раз. Тенденция продолжилась в следующие годы. В 2018-м, последнем полном году президентства Порошенко, рост составил 44 процента. Одновременно с этим в 95 раз, до 1,6 миллиарда долларов, выросли и доходы политика, причем большая часть пришлась на дивиденды от трастового фонда Ротшильдов.
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Комментарии
Украина , В мире , Петр Порошенко , Вячеслав Москалевский , Рошен
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