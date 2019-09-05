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Иерусалимский патриарх отказался признавать новую украинскую церковь 

Lenta.ru + ещё 4 3 часа назад
Иерусалим вынес решение о ПЦУ
Фото: РИА Новости
Патриарх Иерусалимский Феофил III отказался призвать Православную церковь Украины (ПЦУ) — новую религиозную структуру в стране. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.
Во время встречи на Святой земле с митрополитом Минским и Заславским Павлом, как отмечается, Феофил III заявил, что признает только Украинскую православную церковь Московского патриархата (ЦПЦ МП) во главе с митрополитом Онуфрием. По его словам, раскол является самым тяжким грехом против «Божественной любви, которая лежит в основе церковного единства». Заявление патриарх Иерусалимской православной церкви (ИПЦ) сделал впервые после церковного раскола на Украине.
Каноническую УПЦ в то же время поддержали ряд иерархов ИПЦ. В свою очередь, митрополит Павел поблагодарил Феофила III за «твердую позицию в стоянии за единство святого православия».
Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе в Киеве 15 декабря 2018 года, а 6 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломеей передал ПЦУ томос об автокефалии «новой церкви». В состав структуры вошли в основном представители неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви. Вселенский патриарх снял анафему с их глав в октябре 2018 года, после чего Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем.
В Русской православной церкви (РПЦ) «автокефалию» назвали «пустышкой», а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
Очередной раскол в украинском православии произошел 20 июня 2019 года. После собора, на котором было объявлено о восстановлении УПЦ КП, Филарет заявил, что в стране снова существуют три православные церкви.
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Комментарии16
Украина , В мире , Павел Заславский , РПЦ
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