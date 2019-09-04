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Зеленский вступился за педофилов 

Национальная Служба Новостей + ещё 11 1 час назад
Президент Украины Владимир Зеленский отказался завизировать законопроект о химической кастрации осуждённых, признанных виновными в развращении и изнасиловании несовершеннолетних. Информация об этом размещена на официальном сайте Верховной рады.
На Украине будут кастрировать педофилов
Ранее документ прошёл все необходимые чтения в парламенте, и одобрен народными депутатами. Законопроект был передан на подпись президенту ещё 22 июля отмечает Life.ru. Однако сегодня Зеленский наложил вето и вернул документ в Верховную раду со своими поправками.
Если законопроект будет принят, то химической кастрации вне зависимости от согласия будут подвергаться виновные в преступлениях против лиц до 14 лет. Процедура не будет применяться к лицам младше 18 и старше 65 лет. Также предполагается усилить уголовную ответственность за изнасилование несовершеннолетних.
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Украина , Видео , В мире , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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