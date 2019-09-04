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Украинцев возмутила размещенная на поезде карта Польши со Львовом и Ровно 

РИА Новости + ещё 2 35 минут назад
Украинские пользователи Сети возмутились картой Польши, на которой города Львов, Ровно и Луцк изображены в ее составе. Пост с картой опубликовал в фейсбуке пользователь Александр Комяхов.
Поезд курсирует по маршруту Жешув — Пшемысль, кроме карты Польши в границах до сентября 1939 года на составах изображены маршал Юзеф Пилсудский и солдаты польской армии. Кроме городов Украины, на карте как часть Польши отмечена и столица Литвы Вильнюс. Поезд заметили в день визита в Польшу украинского президента Владимира Зеленского.
"Зеленский поедет в Варшаву. Сдавать неликвиды. Вроде исторической памяти. Так что все впереди", — написал Леонтий Носенко.
"Надо УЗ ("Укрзализныце" — прим. ред.) сделать такое с (польскими городами — прим. ред.) Жешувом, Перемышлем и Люблином", — предложил Богдан Гдаль.
"А Бреслау (Вроцлав, вошедший в состав Польши после 1945 года — прим. ред.) скромно прикрыт элементами дизайна", — отметил Андрей Шевченко.
В состав Польской республики, существовавшей в период с 1918 по 1939 годы, входила западная Украина и Белоруссия, а также часть современной Литвы.
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Комментарии5
Украина , Видео , В мире , Интернет , Андрей Шевченко , Владимир Зеленский , Юзеф Пилсудский , Луцк , Львов , Польша , Ровно
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