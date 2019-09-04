Украинцев возмутила размещенная на поезде карта Польши со Львовом и Ровно

Ровно и Украинские пользователи Сети возмутились картой Польши , на которой города Львов Луцк изображены в ее составе. Пост с картой опубликовал в фейсбуке пользователь Александр Комяхов.

Поезд курсирует по маршруту Жешув — Пшемысль, кроме карты Польши в границах до сентября 1939 года на составах изображены маршал Юзеф Пилсудский и солдаты польской армии. Кроме городов Украины, на карте как часть Польши отмечена и столица Литвы Вильнюс. Поезд заметили в день визита в Польшу украинского президента Владимира Зеленского

"Зеленский поедет в Варшаву. Сдавать неликвиды. Вроде исторической памяти. Так что все впереди", — написал Леонтий Носенко.

"Надо УЗ ("Укрзализныце" — прим. ред.) сделать такое с (польскими городами — прим. ред.) Жешувом, Перемышлем и Люблином", — предложил Богдан Гдаль.

"А Бреслау (Вроцлав, вошедший в состав Польши после 1945 года — прим. ред.) скромно прикрыт элементами дизайна", — отметил Андрей Шевченко.

В состав Польской республики, существовавшей в период с 1918 по 1939 годы, входила западная Украина и Белоруссия, а также часть современной Литвы.