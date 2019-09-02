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Мэр Харькова привлек суд к борьбе с ЛГБТ-парадом 

Lenta.ru 2 часа назад
Мэр Харькова привлек суд к борьбе с ЛГБТ-парадом
Фото: РИА Новости
Мэр украинского Харькова Геннадий Кернес обратился в суд, чтобы ограничить проведение в городе парада ЛГБТ-активистов. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.
По словам Кернеса, такая мера необходима для обеспечения безопасности жителей, поскольку ни одно подобное событие не проходило в Харькове спокойно. «Газовые баллончики, столкновения участников марша с его противниками, противников с полицией, травмированные — обязательные атрибуты этого мероприятия», — подчеркнул он.
Он отметил, что одновременно происходят противоречащие друг другу процессы — часть жителей города активно агитирует в соцсетях за проведение парада, а другая — регистрирует петиции о его отмене. Кроме того, Кернес отметил обеспокоенность сложившейся ситуацией со стороны силовых ведомств, которые опасаются, что «в прифронтовом городе могут быть провокации во время парада».
«ХарьковПрайд» должен пройти 15 сентября.
Ранее в украинской организации «Киевпрайд» заявили, что президент страны Владимир Зеленский не разделяет европейские ценности. К такому выводу ЛГБТ-активисты пришли из-за отказа главы государства посетить Марш равенства в Киеве.
Летом 2018 года шествие ЛГБТ-активистов Марш равенства в Киеве продлилось 20 минут и сопровождалось столкновениями с националистами. Всего в нем приняли участие около двух тысяч человек. Правоохранители пресекли семь попыток остановить шествие. Кроме того, перед началом парада более 150 активистов перекрыли дорогу маршу и оказали сопротивление полиции, в итоге были задержаны 56 человек.
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Комментарии1
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Геннадий Кернес , Харьков
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