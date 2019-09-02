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Зеленский дал советы первоклассникам 

Lenta.ru + ещё 2 4 часа назад
Зеленский дал советы первоклассникам
Фото: @olenazelenska_official
Президент Украины Владимир Зеленский в первый день нового учебного года дал советы первоклассникам страны. Он опубликовал их на своей странице в Facebook.
Он порекомендовал им быть самостоятельными, уважать учителей, не забывать бутерброды в портфеле, помогать своим одноклассникам и стремиться стать личностями.
Президент напомнил, что «оценки — это хорошо, но они — не главное», потому что после окончания школы «в аттестате не будет строки "Порядочность и человечность"». Однако Зеленский выразил надежду, что у всех украинских школьников «будет по этому предмету максимальный балл».
Ранее Зеленский возмутился попыткой журналистов снимать его сына во время праздничной линейки в школе. Сегодня он отвел своего сына в первый класс частной Новопечерской школы, обучение в которой стоит от 10 до 13 тысяч долларов США в год. В этом же учебном заведении учится старшая дочь президента Александра, которая в этом году перешла в восьмой класс.
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Комментарии1
Украина , В мире , Владимир Зеленский
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