Зеленский дал советы первоклассникам

Президент Украины Владимир Зеленский в первый день нового учебного года дал советы первоклассникам страны. Он опубликовал их на своей странице в Facebook.

Он порекомендовал им быть самостоятельными, уважать учителей, не забывать бутерброды в портфеле, помогать своим одноклассникам и стремиться стать личностями.

Президент напомнил, что «оценки — это хорошо, но они — не главное», потому что после окончания школы «в аттестате не будет строки "Порядочность и человечность"». Однако Зеленский выразил надежду, что у всех украинских школьников «будет по этому предмету максимальный балл».

Ранее Зеленский возмутился попыткой журналистов снимать его сына во время праздничной линейки в школе. Сегодня он отвел своего сына в первый класс частной Новопечерской школы, обучение в которой стоит от 10 до 13 тысяч долларов США в год. В этом же учебном заведении учится старшая дочь президента Александра, которая в этом году перешла в восьмой класс.