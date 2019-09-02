Украинского министра образования высмеяли за ошибки

Интернет-пользователи раскритиковали нового министра образования и науки Украины Анну Новосад за ошибки в тексте. Украинцы нашли в посте министра в Facebook более десяти ошибок.

29-летнюю Новосад назначили на пост министра 29 августа. На своей странице в Facebook она поблагодарила президента и правительство за «аванс доверия» и назвали свои основные задачи: работу со «сложным» проектом госбюджета на 2020 год и подготовку законопроекта о среднем образовании.

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Пользователи нашли в этой записи пунктуационные ошибки, неверные склонения и заимствования из русского языка.

«И это МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ пишет с ошибками! Капец!» — возмутилась Виктория Сосницкая (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Пишите сразу заявление на увольнение — если у вас есть мужество и честь. Потому своим сообщением вы оскорбили миллионы честных учителей — вы не имеете никакого морального права занимать должность министра образования. Это — позор. Перед учащимися всех учебных заведений», — потребовала Наталья Запорожченко.

«Так это ж не родной ее язык, ей простительно. Надо было написать по-русски, а потом через гугл-переводчик перевести))) тогда б вообще никто ничего не понял)» — написала Туся Цыдрович‏.

Новосад окончила Украинский гуманитарный лицей Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, получила степень бакалавра по политологии в Национальном университете «Киево-Могилянская академия» и степень магистра европейских студий в Маастрихтском университете (Нидерланды). С марта 2014 года работала в Министерстве образования и науки Украины.