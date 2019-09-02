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Министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад сделала много ошибок в тексте, опубликованном у себя в фейсбуке.
Юрист Татьяна Монтян обратила внимание на текст и выложила на своей страничке запись с исправлениями.
Причем пользователи соцсети высмеяли министра за множество ошибок.
страница Татьяны Монтян в Facebook
Так, один комментатор отметил, что у нового министра есть все шансы окончательно добить остатки образования.
Другой подчеркнул, что у него в школе за подобное отправляли на костер.
Однако некоторые пользователи заступились за министра, пояснив, что она допустила не так уж много ошибок.
Ранее депутат Рады рассмешил коллег, не сумев закончить речь на украинском.
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Украина , Видео , В мире , Татьяна Монтян
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