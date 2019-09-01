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Зеленский похвалился главным достижением на посту президента Украины 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 10 часов назад
Зеленский назвал свое главное достижение
Фото: Reuters
Владимир Зеленский, подводя итоги 100 дней пребывания на посту президента Украины, рассказал о своем главном достижении за это время.
«Изменения есть, но я точно остался человеком, и меня не сломали вещи, который появляются у человека, занимающего такой пост», — сказал Зеленский в интервью телеканалу «1+1». Его слова передает РИА «Новости».
Кроме того, президент Украины рассказал о попытках сотрудников министерства иностранных дел страны, назначенных при его предшественнике Петре Порошенко, помешать общению с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, сторонники бывшего главы государства не были заинтересованы в том, чтобы украинские моряки вернулись на родину.
Зеленский признался, что разговор с президентом России стал для него самым сложным с момента вступления в должность.
Также Зеленский анонсировал усиление антикоррупционных процессов в стране осенью после начала работы Высшего антикоррупционного суда и нового генерального прокурора и пообещал «очень громкую историю» о финансировании партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
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Комментарии5
Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , МИД , РИА Новости
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