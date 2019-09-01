Зеленский назвал свое главное достижение

Зеленский похвалился главным достижением на посту президента Украины

Владимир Зеленский , подводя итоги 100 дней пребывания на посту президента Украины , рассказал о своем главном достижении за это время.

«Изменения есть, но я точно остался человеком, и меня не сломали вещи, который появляются у человека, занимающего такой пост», — сказал Зеленский в интервью телеканалу «1+1». Его слова передает РИА «Новости».

Зеленский признался, что разговор с президентом России стал для него самым сложным с момента вступления в должность.

Также Зеленский анонсировал усиление антикоррупционных процессов в стране осенью после начала работы Высшего антикоррупционного суда и нового генерального прокурора и пообещал «очень громкую историю» о финансировании партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».