На Украине похоронили Конституцию

Украинские студенты под похоронный марш принесли к своему вузу гроб с конституцией страны. Так они протестовали против насильственной украинизации и нарушения прав человека в Запорожском национальном университете, сообщает телеканал 360.

К студентам вышли преподаватели и декан, началась полемика. На место прибыла полиция. Студентов обвинили в несанкционированной акции и составили на них протоколы.

Один из участников необычного перформанса, Александр Богданович рассказал, что в их вузе ответ студента не считается правильным, если он озвучен на русском языке, независимо от его достоверности. Преподаватели высмеивают студентов из-за религиозных предпочтений. В вузе невозможно получить доступ к разным точкам зрения по спорным вопросам. Администрация университета устраивает лекции с персонажами, которые «прямо отмазывают» преступную киевскую власть.

«Это всё — провал», — заключают студенты.

Между тем в пропагандистских украинских изданиях началась травля запорожских смельчаков, а радикалы засыпали их угрозами. Однако студентов это не испугало.