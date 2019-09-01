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На Украине похоронили Конституцию 

Рамблер + ещё 1 8 часов назад
Украинские студенты под похоронный марш принесли к своему вузу гроб с конституцией страны. Так они протестовали против насильственной украинизации и нарушения прав человека в Запорожском национальном университете, сообщает телеканал 360.
К студентам вышли преподаватели и декан, началась полемика. На место прибыла полиция. Студентов обвинили в несанкционированной акции и составили на них протоколы.
Один из участников необычного перформанса, Александр Богданович рассказал, что в их вузе ответ студента не считается правильным, если он озвучен на русском языке, независимо от его достоверности. Преподаватели высмеивают студентов из-за религиозных предпочтений. В вузе невозможно получить доступ к разным точкам зрения по спорным вопросам. Администрация университета устраивает лекции с персонажами, которые «прямо отмазывают» преступную киевскую власть.
«Это всё — провал», — заключают студенты.
Между тем в пропагандистских украинских изданиях началась травля запорожских смельчаков, а радикалы засыпали их угрозами. Однако студентов это не испугало.
«Победа будет за нами!», — пишут они в соцсетях.
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Украина , Видео , В мире , Телеканал "360° Подмосковье"
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