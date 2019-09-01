Луценко опроверг причастность к подпольным казино

Кум Порошенко опроверг причастность к подпольному игорному бизнесу

В ответ на просьбу пользователя социальной сети Facebook прокомментировать ситуацию, Луценко заявил, что обвинения против него — «полная брехня».

«Подам в суд», — заключил бывший генпрокурор.

Ранее Арахамия заявил, что Юрий Луценко является акционером сети нелегальных казино. Он также пообещал сделать письменное заявление о том, что именно он узнал.

Верховная Рада одобрила отставку генпрокурора Юрия Луценко 29 августа. Он возглавлял ведомство с 2016 года. На этом посту его заменил заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка