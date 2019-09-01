Луценко опроверг причастность к подпольным казино

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко опроверг обвинения главы партии «Слуга народа» Давида Арахамии в причастности к подпольному игорному бизнесу. На его заявление обратило внимание издание Страна.ua.
В ответ на просьбу пользователя социальной сети Facebook прокомментировать ситуацию, Луценко заявил, что обвинения против него — «полная брехня».
«Подам в суд», — заключил бывший генпрокурор.
Ранее Арахамия заявил, что Юрий Луценко является акционером сети нелегальных казино. Он также пообещал сделать письменное заявление о том, что именно он узнал.
Верховная Рада одобрила отставку генпрокурора Юрия Луценко 29 августа. Он возглавлял ведомство с 2016 года. На этом посту его заменил заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Луценко является давним соратником Петра Порошенко. У него нет юридического образования, и эту должность он смог занять только после обновления украинского законодательства. С 2013 года Луценко является кумом Порошенко.