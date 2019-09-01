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Коломойский призвал Украину вместо помощи от «кровопийц» из МВФ объявить дефолт 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 10 часов назад
Коломойский назвал МВФ кровопийцами
Фото: РИА Новости
Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, как прошлой осенью обсуждал с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским возможность объявления страной дефолта. МВФ он назвал «мироедами и кровопийцами».
Дефолт он назвал «честным заявлением о своей неплатежеспособности» и «первым этапом очищения и выздоровления», сообщает «Страна».
«Мы при Арсении Петровиче (Яценюке, экс-премьере Украине — прим. ВЗГЛЯД) были фактически в дефолте. Он сказал, что мы отдать долги не можем, и ему МВФ сказал: «Иди к Франклину Темплтону, договаривайся, делай haircut». Да, дефолт, если у тебя нечем отдавать, не надо пугаться этого. У нас миллионы наших граждан в дефолте, они вынуждены уезжать из страны, чтобы заработать там где-то, потому что здесь доходы не растут», — заявил бизнесмен.
По его словам, эту стратегию он обсуждал с Зеленским прошлой осенью, когда тот решил идти на выборы.
«Он понимает это. Он понимает ответственность. Понимает, что вся его свита, они разбегутся все в случае кризиса, так же, как разбежалась Петина свита, а он потом как Порошенко может остаться», — сказал Коломойский.
При этом, заметил олигарх, МВФ дали 15 млрд, но 13 забрали обратно.
«Они чистые мироеды и кровопийцы. Их Украина как таковая не интересует», — заявил Коломойский.
В июне Зеленский на встрече с представителями немецкого бизнеса пообещал не допустить дефолта на Украине.
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Комментарии3
Украина , В мире , Игорь Коломойский , Владимир Зеленский , Международный валютный фонд
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