Премьер-министр Украины Владимир Гройсман опубликовал прощальное видеообращение перед уходом со своего поста.
Соответствующее видео размещено на его странице в Facebook.
Отмечается, что он пожелал своему преемнику «силы, терпения и удачи».
«С чистой совестью могу сказать, что новое правительство будет принимать страну стабильной и развивающейся», — сказал он.
Ранее избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что 29 августа общественности представят нового премьер-министра Украины.