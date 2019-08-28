Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гройсман опубликовал прощальное видеообращение 

RT на русском 45 минут назад
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман опубликовал прощальное видеообращение перед уходом со своего поста.
Соответствующее видео размещено на его странице в Facebook.
Отмечается, что он пожелал своему преемнику «силы, терпения и удачи».
«С чистой совестью могу сказать, что новое правительство будет принимать страну стабильной и развивающейся», — сказал он.
Ранее избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что 29 августа общественности представят нового премьер-министра Украины.
RT на русском: последние новости
На Украине атаковали снимавших незаконную вырубку леса журналистов Эксперт оценил заявление Коломойского об условиях переизбрания Зеленского на второй срок На Украине обвинили партию Зеленского в узурпации власти в Раде
Украина , Видео , В мире , Давид Арахамия , Владимир Гройсман , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко отказал Польше ради Путина204
Зеленский стал президентом-рекордсменом1
Решена судьба полицейских по делу волейболистки5
Пострадавшая в турецком отеле девочка умерла128
Названо число желающих присоединения к РФ донбассцев210
Видео
03:50
Пострадавшая в турецком отеле девочка умерла
Происшествия
00:50
Решена судьба полицейских по делу волейболистки
Происшествия
00:36
Новое видео Пугачевой вызвало недоумение
Шоу-бизнес
01:00
Власти захотели нанять Бузову
Шоу-бизнес
02:11
Гройсман опубликовал прощальное видеообращение
Украина В мире
00:36
Кудрявцевой вызвали скорую в Сочи
Шоу-бизнес
02:53
Лукашенко отказал Польше ради Путина
Политика
00:32
Названо число желающих присоединения к РФ донбассцев
В мире Украина
02:08
Погоня голого преступника за полицией попала на видео
Криминал В мире
01:23
«Маленький сосед»: глава Грузии поставила условия России
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение