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Генпрокуратуру Украины решено переименовать 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Партия «Слуга народа» намерена переименовать Генеральную прокуратуру Украины в офис генпрокурора, в результате чего пройдет «чистка» всех кадров.
«Генпрокуратуру реформируют в офис генпрокурора… В свою очередь, региональные ячейки прокуратуры будут переименованы в офисы региональных прокуроров, а местные — в окружные прокуратуры. По словам собеседников в офисе президента, это повлечет «чистку» всех кадров… Планируется также ликвидация органов прокурорского самоуправления, которые были созданы по требованиям международных экспертов», — сообщает интернет-издание «Левый берег» со ссылкой на источник.
Кроме того, по данным издания, планируется также ликвидировать военную прокуратуру с ее нынешними полномочиями. Ранее Зеленский предложил на должность генпрокурора своего соратника Руслана Рябошапку.
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Украина , В мире , Руслан Рябошапка , Генпрокуратура РФ
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