Украинских журналистов избили в прямом эфире

Неизвестный напали и избили съемочную группу телеканала «112 Украина », которая снимала репортаж в поселке Золочев Харьковской области. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Совершить нападение могли лесники, поскольку журналисты снимали сюжет о незаконной вырубке леса. «Машину группы заблокировали и пробили колеса, угрожают физической расправой», — говорится в сообщении. Корреспонденту Олегу Решетняку удалось вызвать полицию , но приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов не стали вмешиваться и стали наблюдать в стороне.

Позднее Решетняк смог выйти в эфир и подробно отписал ситуацию, но его снова заметили нападавшие и отобрали камеру. «Сейчас они требуют от нас флеш-накопители, на которые мы сохранили наши видеоматериалы, мы отказываемся их отдавать. Нам постоянно угрожают расправой, ругаются, сейчас стоит машина на европейских номерах, перекрыла дорогу, колеса спустили», — поделился журналист.