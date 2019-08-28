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Украинских журналистов избили в прямом эфире 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Неизвестный напали и избили съемочную группу телеканала «112 Украина», которая снимала репортаж в поселке Золочев Харьковской области. Об этом сообщается на сайте телеканала.
Совершить нападение могли лесники, поскольку журналисты снимали сюжет о незаконной вырубке леса. «Машину группы заблокировали и пробили колеса, угрожают физической расправой», — говорится в сообщении. Корреспонденту Олегу Решетняку удалось вызвать полицию, но приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов не стали вмешиваться и стали наблюдать в стороне.
Позднее Решетняк смог выйти в эфир и подробно отписал ситуацию, но его снова заметили нападавшие и отобрали камеру. «Сейчас они требуют от нас флеш-накопители, на которые мы сохранили наши видеоматериалы, мы отказываемся их отдавать. Нам постоянно угрожают расправой, ругаются, сейчас стоит машина на европейских номерах, перекрыла дорогу, колеса спустили», — поделился журналист.
По данным телеканала, во время своего визита в Харьков 17 июля президент Украины Владимир Зеленский поднимал вопрос проблемы вырубки леса в регионе и настаивал на немедленном ее решении. К месту происшествия Министерство внутренних дел Украины направило группу для помощи журналистам.
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Комментарии2
Украина , Видео , В мире , Криминал , Происшествия , Владимир Зеленский , МВД
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