Россияне убедились, что Зеленский не выполнит свои обещания

Аналитическая служба Рамблера опросила россиян на тему того, выполнит ли, по их мнению, Зеленский свои обещания, которые он давал в ходе предвыборной кампании. Речь идет о борьбе с коррупцией и достижении мира в Донбассе.

63% респондентов ответили: «Этого никогда не случится. Ведь сейчас и намека нет на реализацию планов».

31% опрошенных не хотят загадывать, случится ли это.

6% россиян верят в реализацию планов Зеленского. По их мнению, раз он обещал, значит, он обязательно приложит все усилия для того, чтобы выполнить договоренности.

Всего в опросе приняли участие 5 239 человек.

Владимиру Зеленскому следует приступить к выполнению своих обещаний, об этом, как сообщает "Эксперт", заявил каналу "Прямой" специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Уолкер.

По его словам, Соединенные штаты поддерживают инициативы, озвученные президентом Украины в ходе предвыборной кампании и озвучиваемые сейчас.

Так, властям США нравится намерение Зеленского сближаться с Европейским союзом НАТО , проводить реформы, бороться с коррупцией, сопротивляться олигархизации и достигнуть мира в Донбассе.