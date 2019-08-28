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Россияне убедились, что Зеленский не выполнит свои обещания 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Аналитическая служба Рамблера опросила россиян на тему того, выполнит ли, по их мнению, Зеленский свои обещания, которые он давал в ходе предвыборной кампании. Речь идет о борьбе с коррупцией и достижении мира в Донбассе.
63% респондентов ответили: «Этого никогда не случится. Ведь сейчас и намека нет на реализацию планов».
31% опрошенных не хотят загадывать, случится ли это.
6% россиян верят в реализацию планов Зеленского. По их мнению, раз он обещал, значит, он обязательно приложит все усилия для того, чтобы выполнить договоренности.
Всего в опросе приняли участие 5 239 человек.
Владимиру Зеленскому следует приступить к выполнению своих обещаний, об этом, как сообщает "Эксперт", заявил каналу "Прямой" специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Уолкер.
По его словам, Соединенные штаты поддерживают инициативы, озвученные президентом Украины в ходе предвыборной кампании и озвучиваемые сейчас.
Так, властям США нравится намерение Зеленского сближаться с Европейским союзом и НАТО, проводить реформы, бороться с коррупцией, сопротивляться олигархизации и достигнуть мира в Донбассе.
«Мы очень все это поддерживаем», — подчеркнул Уолкер.
Комментарии
Украина , Владимир Зеленский , ЕС , Госдеп США , НАТО
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