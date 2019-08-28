Who is Mr. Zelensky: лидер, слуга или игрок?

Можно без преувеличения сказать, что за 100 дней, минувших с 20 мая, в стране появился новый политик — Владимир Зеленский . Это не потому, что он так крут. Просто до 20 мая 2019 года такого политика не существовало в принципе

Да, действительно, Зеленский не политик и позиционировался на выборах именно как неполитик. Собственно, его «уникальное электоральное предложение» на политическом рынке сводилось именно к этому, и оно попало «в десятку» текущих предпочтений украинских избирателей.

Однако после выборов Зеленскому, хотел он этого или нет, приходится обретать своё политическое лицо.

Зеленский как лидер

Откровенно говоря, в политической манере Владимира Александровича узнаются до слёз знакомые черты Виктора Януковича . Правда, в смягчённой форме. Скорее всего, это не случайность — сказывается дворовое воспитание крупных индустриальных центров Юго-Востока.

Зеленский очень смел на словах, особенно когда оппонент является его подчинённым. Избиратели, конечно, одобряют «наезды» на чиновников, но у избирателей свои счёты, а интеллигентных людей манера поведения нового президента слегка смущает.

В то же время, встретив сопротивление (или хотя бы намёк на сопротивление), Зеленский легко идёт на попятный. Характерный пример — организация мероприятий в связи с Днём независимости Украины . Зеленский отменил парад, получил заряд критики от «патриотов», в результате — организовал военизированное шествие, которое по масштабу оказалось раз в пять больше парада. Но без танков.

Впрочем, пока что эта манера Зеленского не очень-то и заметна. Он продолжает пользоваться огромной поддержкой избирателей — при его президентстве впервые за время наблюдений количество людей, считающих, что страна развивается в правильном направлении, превысило количество тех, кто считает, что направление избрано неправильное… При такой поддержке отступать можно только в самых крайних случаях.

Опыт Януковича, однако, показывает, что кончиться всё может очень плохо. Манера давить, пока силён, и идти на переговоры, встретив сопротивление, вполне естественно привела Виктора Фёдоровича в гости к «ростовскому другу». Потому что полная победа в политике — редкость, а ведение переговоров со слабых позиций ведёт к ещё большему ослаблению позиций.

Зеленский как глава команды

Владимир Александрович в начале президентства столкнулся с той же проблемой, что и Пётр Порошенко , — команды как таковой нет. Есть узкий круг друзей и бизнес-партнёров, которыми при всём желании все должности не займёшь.

Порошенко решал эту проблему двумя методами: а) закупка кадров (так, например, набирались «порохоботы»); б) «выращивание» новых кадров «в пробирке».

Зеленский пока что проблему кадрового голода решает при помощи вполне анекдотичных рецептов из сериала «Слуга народа». В народе главный из этих методов называется «понабирали по объявлениям». Вообще это характеристика степени непрофессионализма, но в команде Зеленского к такому варианту отнеслись с уморительной серьёзностью.

Пока что какой-никакой эффект достигнут. Например, набранные по объявлениям (в прямом смысле) кандидаты в депутаты с лёгкостью «сделали» богатых и авторитетных представителей местных элит в одномандатных округах.

Однако уже сейчас можно говорить минимум о трёх недостатках такой политики.