В Раде заявили о задаче Украины «развалить Московию»

По словам Гопко, она мечтает о том, что в России "по примеру Украины " декоммунизируют памятники Иосифу Сталину, а затем захоронят тело Владимира Ленина.

"Киевская Русь должна развалить Московию как тюрьму народов", — написала она на своей странице в Facebook.

Депутат добавила, что Киев должен "сдерживать" Россию, от "нашествия на европейскую цивилизацию".

Декоммунизация на Украине

С мая 2015 года в Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.