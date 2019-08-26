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В Раде заявили о задаче Украины «развалить Московию» 

РИА Новости + ещё 8 4 часа назад
Фото: Facebook Анны Гопко
Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам Анна Гопко рассказала о "миссии" Киева по сдерживанию России.
По словам Гопко, она мечтает о том, что в России "по примеру Украины" декоммунизируют памятники Иосифу Сталину, а затем захоронят тело Владимира Ленина.
"Киевская Русь должна развалить Московию как тюрьму народов", — написала она на своей странице в Facebook.
Депутат добавила, что Киев должен "сдерживать" Россию, от "нашествия на европейскую цивилизацию".

Декоммунизация на Украине

С мая 2015 года в Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.
Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
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Украина , В мире , Анна Гопко , Верховная Рада , Киев
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