Генпрокуратура Украины попросила снять санкции с обвинителя Порошенко

Документ был отправлен еще 30 июля, однако о нем стало известно только сейчас. В письме говорится, что по состоянию на 29 июля против Портнова не ведется досудебных расследований, следовательно, его необходимо исключить из санкционных списков.

Ограничительные меры в отношении юриста как «коррумпированного должностного лица» в Канаде были введены в марте 2014 года. Санкции заключались в заморозке активов.

Отмечается, что заявление в посольство Канады подписал заместитель генпрокурора Украины Сергей Кизь.

Портнов был вынужден эмигрировать после Евромайдана, на Украину он вернулся только в мае, после победы Зеленского на выборах главы государства. По материалам, собранным юристом, в Государственном бюро расследований (ГБР) возбуждено шесть дел против Порошенко по обвинениям в попытке свержения конституционного строя, незаконном выводе бюджетных средств через офшоры, отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, давлении на судей, фальсификации документов о создании парламентской коалиции.