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Генпрокуратура Украины попросила снять санкции с обвинителя Порошенко 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Генеральная прокуратура Украины направила в посольство Канады просьбу снять санкции с юриста Андрея Портнова, бывшего заместителя главы администрации Виктора Януковича. Об этом сообщает издание «Новое время», в распоряжении которого оказалось письмо.
Документ был отправлен еще 30 июля, однако о нем стало известно только сейчас. В письме говорится, что по состоянию на 29 июля против Портнова не ведется досудебных расследований, следовательно, его необходимо исключить из санкционных списков.
Ограничительные меры в отношении юриста как «коррумпированного должностного лица» в Канаде были введены в марте 2014 года. Санкции заключались в заморозке активов.
Отмечается, что заявление в посольство Канады подписал заместитель генпрокурора Украины Сергей Кизь.
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить главу наздорного ведомства Юрия Луценко еще в июне, однако Верховная Рада отказалась. Луценко занял свой пост по указу бывшего президента Петра Порошенко в 2016 году. Он не имеет юридического образования и процессуального опыта. Он заявлял, что уголовные дела против команды бывшего президента являются попыткой переписать историю.
Портнов был вынужден эмигрировать после Евромайдана, на Украину он вернулся только в мае, после победы Зеленского на выборах главы государства. По материалам, собранным юристом, в Государственном бюро расследований (ГБР) возбуждено шесть дел против Порошенко по обвинениям в попытке свержения конституционного строя, незаконном выводе бюджетных средств через офшоры, отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, давлении на судей, фальсификации документов о создании парламентской коалиции.
Всего против экс-главы государства и его окружения расследуются 14 уголовных дел. Информация по всем производствам была засекречена. Глава ГБР Роман Труба заявлял, что намерен допросить Порошенко на детекторе лжи.
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Комментарии
Украина , В мире , Юрий Луценко , Виктор Янукович , Андрей Портнов , Роман Труба , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Канада
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