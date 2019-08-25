Экс-президент Украины пожалел о своей ошибке и рассказал, как сделать страну счастливой и богатой

Леонид Кравчук , первый президент Украины , признался, что после избрания на высокий пост некоторое время находился во власти эйфории и идеализма. Это он считает своей главной ошибкой на президентском посту. «Самая большая моя ошибка была, что в моих действиях на первых порах было очень много идеализма, очень много эйфории», — приводит заявление Кравчука телеканал «112 Украина». Он отметил, чтобы страна была богатой и счастливой, всем украинцам нужно перейти «из стадии эйфории и блаженства» в стадию ответственности, рационализма, здравого разума и веры». Оценивая Петра Порошенко на президентском посту, Кравчук отметил, что его главными недостатками были желание богатства и невероятный карьеризм.