Леонид Кравчук, первый президент Украины, признался, что после избрания на высокий пост некоторое время находился во власти эйфории и идеализма. Это он считает своей главной ошибкой на президентском посту.
«Самая большая моя ошибка была, что в моих действиях на первых порах было очень много идеализма, очень много эйфории», — приводит заявление Кравчука телеканал «112 Украина».
Он отметил, чтобы страна была богатой и счастливой, всем украинцам нужно перейти «из стадии эйфории и блаженства» в стадию ответственности, рационализма, здравого разума и веры».
Оценивая Петра Порошенко на президентском посту, Кравчук отметил, что его главными недостатками были желание богатства и невероятный карьеризм.