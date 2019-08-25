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Экс-президент Украины пожалел о своей ошибке и рассказал, как сделать страну счастливой и богатой 

Ura.Ru 42 минуты назад
Фото: Reuters
Леонид Кравчук, первый президент Украины, признался, что после избрания на высокий пост некоторое время находился во власти эйфории и идеализма. Это он считает своей главной ошибкой на президентском посту.
«Самая большая моя ошибка была, что в моих действиях на первых порах было очень много идеализма, очень много эйфории», — приводит заявление Кравчука телеканал «112 Украина».
Он отметил, чтобы страна была богатой и счастливой, всем украинцам нужно перейти «из стадии эйфории и блаженства» в стадию ответственности, рационализма, здравого разума и веры».
Оценивая Петра Порошенко на президентском посту, Кравчук отметил, что его главными недостатками были желание богатства и невероятный карьеризм.
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