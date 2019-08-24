Порошенко пригрозил Зеленскому цитатой из Библии

Порошенко подчеркнул, что нынешний глава государства получил уникальные возможности — однопартийное большинство в парламенте позволяет ему провести ряд экономических реформ.

Он отметил, что ни один из украинских президентов не имел такой мощной пропрезидентской фракции в парламенте.

"Но, как сказано в Писании, кому много дано, с того много и спросится. Вместе с широкими возможностями приходит и колоссальная ответственность", — написал Порошенко в Twitter.

Внеочередные выборы в Раду прошли в июле. Партия Зеленского "Слуга народа" набрала более 43 процентов. "Оппозиционная платформа" Юрия Бойко поддержали 13,05 процента избирателей, "Батькивщину" Юлии Тимошенко — 8,18 процента. Сторонники Порошенко из "Европейской солидарности" набрали 8,10 процента голосов. Также в Раду прошла партия "Голос" Святослава Вакарчука — 5,82 процента голос избирателей.

Согласно данным ЦИК, "Слуга народа" получит 254 мандата в новой Раде, что позволит создать однопартийное большинство, которое сможет сформировать правительство самостоятельно.