Во время выступления Зеленского произошло ЧП

На Украине полицейские разбили голову мужчине, который хотел получше разглядеть президента Зеленского.

Украинец с оселедцем (чубом) на голове залез на рампу возле главпочтамта Киева , чтобы лучше видеть президента, выступающего с торжественной речью по случаю дня независимости. Полицейские начали стаскивать его, из-за чего он упал и разбил голову. После этого окровавленного зеваку задержали и повели в отдел.

При этом стражи порядка заявили возмущенной публике, что «у него был нож». Хотя площадь, на которой выступал Зеленский, была оцеплена, и людей пропускали через металлодетекторы.