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Во время выступления Зеленского произошло ЧП 

Рамблер + ещё 1 10 минут назад
На Украине полицейские разбили голову мужчине, который хотел получше разглядеть президента Зеленского.
Украинец с оселедцем (чубом) на голове залез на рампу возле главпочтамта Киева, чтобы лучше видеть президента, выступающего с торжественной речью по случаю дня независимости. Полицейские начали стаскивать его, из-за чего он упал и разбил голову. После этого окровавленного зеваку задержали и повели в отдел.
При этом стражи порядка заявили возмущенной публике, что «у него был нож». Хотя площадь, на которой выступал Зеленский, была оцеплена, и людей пропускали через металлодетекторы.
«Менты уносят под руки окровавленного мужчину, президент вещает о несломимом духе украинского народа. Занавес» — написал в соцсетях очевидец произошедшего.
Украина , Видео , В мире , Киев
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