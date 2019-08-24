Во время выступления Зеленского произошло ЧП

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СМИ: украинец разбил голову из-за желания поближе увидеть Зеленского 

Газета.Ru 2 часа назад
Житель Украины пострадал из-за того, что захотел увидеть президента Украины Владимира Зеленского поближе. Об этом сообщает "Страна.Ua" со ссылкой на журналиста Игоря Реца.
По его словам, украинец влез на рампу во время торжеств по случаю Дня независимости, но сотрудники правоохранительных органов попытались стащить его. В результате этого он упал и разбил голову.
После падения полиция попыталась задержать мужчину.
"Окровавленного мужчину уносит [полиция], а президент вещает о несломимом духе украинского народа", — иронично написал Рец.
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Украина , Видео , В мире , Владимир Зеленский , МВД
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