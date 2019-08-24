Зеленский назвал главный хит Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в День независимости страны признался, за что любит Украину. Кроме того, он назвал гимн страны «главным хитом».

«Когда-то меня спросили «За что ты любишь Украину?». Странный вопрос. А за что ты любишь свою маму? Она тебя родила, воспитала, подняла на ноги. Я люблю Украину, потому что я тут родился. Люблю наш флаг и когда он победно развевается. Люблю наш гимн, потому что это наш главный хит, какую еще песню так знает и поет каждый из нас? Я люблю нашу землю, потому что каждый уголок Украины — это большая семья», — сказал Зеленский на торжествах по случаю 28-й годовщины Дня независимости, передает РИА «Новости».

В начале торжества на Майдане Независимости был исполнен гимн Украины длительностью 7 минут в нескольких вариациях в исполнении оркестров, известных музыкантов, певцов оперы и эстрады.

В этот раз празднование проходит без традиционного военного парада, но с участием военных творческих коллективов.

Президент страны во время выступления также заявил: «Мы, украинцы, разные, но мы должны быть едиными, рассчитывать только на себя, не ругаться, а объединиться», передает ТАСС.

«Все мы, украино— и русскоязычные, независимо от вероисповедания, должны быть единым народом и двигаться вперед», — добавил он, отметив, что настанет день, когда по зову крови соберется вместе весь народ.

«Вскоре будет день, когда наступит мир», — заключил Зеленский.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинцы поднимут флаг свой над Владивостоком, утвердив таким образом «Европу от Лиссабона до Владивостока».