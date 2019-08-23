Кличко рассказал о своем обереге

Кличко поздравил соотечественников с Днем государственного флага. На своей странице в Facebook он написал , что флаг объединяет украинцев и придает им сил для работы на благо страны.

Кличко также отметил, что флаг — это оберег, который добавляет отваги украинским военным.

«И я всегда говорю, что для меня украинский флаг — тоже особый оберег, который всегда со мной. Он придавал мне сил и решимости побеждать в спорте. Помогает и сегодня. Потому что времена такие — сложнее, чем на ринге», — написал мэр Киева.