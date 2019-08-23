Кличко рассказал о своем обереге 

Мэр Киева Виталий Кличко назвал украинский флаг своим оберегом, который помогал побеждать на ринге.
Кличко поздравил соотечественников с Днем государственного флага. На своей странице в Facebook он написал, что флаг объединяет украинцев и придает им сил для работы на благо страны.
Кличко также отметил, что флаг — это оберег, который добавляет отваги украинским военным.
«И я всегда говорю, что для меня украинский флаг — тоже особый оберег, который всегда со мной. Он придавал мне сил и решимости побеждать в спорте. Помогает и сегодня. Потому что времена такие — сложнее, чем на ринге», — написал мэр Киева.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии в честь Дня флага на Софийской площади в Киеве. Он вручил военнослужащим почетные ленты, после чего военный прошли маршем под гимн запрещенной в России Украинской повстанческой армии.