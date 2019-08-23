Секретный проект «Т»: зачем в Киев едет советник президента США по обороне

Украинские СМИ сообщили о запланированном на сентябрь визите в Киев Дональда Винтера, стратегического советника президента США по вопросам реформы оборонно-промышленного комплекса

В ходе визита Винтер планирует встретиться с новым военно-политическим руководством Украины , но основная его цель — посещение аэрокосмической компании Firefly Aerospace, принадлежащей бизнесмену Максиму Полякову , которая сейчас работает над секретным проектом "Т". Дональд Винтер — в прошлом министр Военно-морских сил США и руководитель ряда оборонных и аэрокосмических предприятий Пентагона . Винтер также курирует закупки американского оружия Украиной и периодически присылает в Киев помощников для сбора информации о потребностях страны.

В феврале Дональд Винтер уже встречался с начальником Генштаба и главнокомандующим ВСУ Виктором Муженко и обсуждал все ту же тему — потребности украинской армии в американском вооружении. В июне он встречался с премьер-министром Владимиром Гройсманом , тогда речь шла о реформировании «Укроборонпрома» , погрязшего в коррупции, а также закупках Украиной вооружения и военной техники у США.

Секреты днепропетровских ракетостроителей

Помимо этого Винтера интересует компания Firefly Aerospace Максима Полякова, бизнесмена украинского происхождения, который с 2012 года живет в США.

Эта компания является одним из филиалов американской компании Noosphere Ventures все того же Полякова, занимающейся инвестициями в информационные технологии и космическую промышленность. Она расположена в Кремниевой долине, ей подчиняются компании с офисами в 16 странах и 5500 сотрудниками, часть из которых работают на Украине.

Одним из ее филиалов является компания Trident Defence, и 30 июля Поляков уже встречался с послом США на Украине Уильямом Тейлором и руководителями компании Trident Defence Джоном Изеллой и Марком Опгенортом, чтобы обсудить вопросы сотрудничества частного бизнеса с американским правительством в оборонной сфере.

Другой проект компании Noosphere Ventures — Firefly Aerospace задействован в лунной программы NASA . Эта компания когда-то была основана в американском Остине (Техас) для разработки легких ракетоносителей для запуска малых спутников. Ее основатели продвигали идею «нового космоса» Илона Маска по расширению доступа к космосу за счет использования инноваций для снижения стоимости запусков, а также за счет преодоления административных и логистических ограничений, связанных с национальными космическими институтами. В 2017 году компания обанкротилась из-за потери частного инвестора, и ее купил за $75 миллионов Максим Поляков, начав сотрудничество с Пентагоном, как с более надежным инвестором.

В мае 2018 года компания открыла в украинском городе Днепре научно-исследовательский центр со штатом в 150 сотрудников, поскольку именно в этом городе находятся такие предприятия ракетно-космической отрасли, как "Южмаш" и КБ «Южное», а соответственно и инженеры, многие из которых сейчас остались не у дел. На открытии присутствовал лично экс-президент Петр Порошенко . Тем не менее, она остается сугубо американской компанией.

«Firefly — полностью американская компания по производству ракетоносителей и предоставлению пусковых услуг и, соответственно, она имеет абсолютное право оказывать услуги правительству США для удовлетворения всех нужд и целей последнего», — говорит Максим Поляков.

От Украины Полякову и его компании нужна лишь техническая документация и знания специалистов в этой сфере, но строит она все в США, потому что патриотизм — это одно, а экономика — совсем другое.

«Я оставил хаб знаний в Украине, но поддерживаю его проектами из США. Строить нужно там, где это будет выгодный коммерческий продукт. А выгодно это в Америке. Патриотические вещи нужно правильно внедрять. Чтобы был не "флаг ради флага", а экономика», — говорит Поляков.

Производственные мощности компании расположены в Техасе, она имеет офисы в Вашингтоне и Токио, арендуя также стартовую площадку для запуска на американской авиабазе Ванденберг возле Санта-Барбары в Калифорнии, откуда осенью этого года планируется первый запуск ракетоносителя Firefly Alpha на околоземную орбиту.

В дальнейшем компания намерена сотрудничать с НАСА в области доставки грузов на Луну — в частности, в доставке спутников связи и оборудования для дистанционного зондирования земли, которые, по словам Полякова, традиционно чрезвычайно востребованы американскими военными и разведывательными ведомствами.

«Например, в 1960-70 годах США знало урожайность СССР и могло этими знаниями регулировать цены на нефть. В 70-х годах импорт зерна из США в СССР стоял на потоке. В обмен на регулярные поставки Вашингтон вынуждал Москву продавать США нефть по заниженным ценам», — рассказывает Поляков о потенциальном практическом применении данных, проводя исторические параллели.

Похоже, в этом же заключается и суть секретного проекта «Т», который намерен проинспектировать Дональд Винтер, помимо торговли оружием.

Оружейные бароны

Президент США Дональд Трамп является прежде всего крупным бизнесменом, который старается продать своим союзникам как можно больше всяческих дорогих товаров. Хороший союзник покупает максимальное количество пенсильванского угля и локомотивов, не торгуясь. Однако самой прибыльной сферой торговли всегда была продажа вооружений, которая фактически является двигателем американской экономики. Производство и продажа вооружений создает рабочие места в США, увеличивая тем самым электоральную поддержку нынешнего президента накануне предстоящих в следующем году выборов. Если Саудовская Аравия является крупнейшим покупателем американского вооружения, то ей прощаются даже такие преступления, как убийство и расчленение журналиста Джамаля Хашогги в посольстве страны. У Украины, конечно, не так много средств, но все же закупка крупной партии вооружения у США позволит закрыть глаза на многие преступления, а покупать можно в кредит. Однако основной гарантией регулярности военных закупок является такая «неприятная мелочь», как война, которая, желательно, должна длиться вечно.

По словам бывшего посла Украины в США Валерия Чалого, Вашингтон предоставил за последние пять лет 92% всей военной помощи Киеву. И это один из факторов, которые не позволят в ближайшее время остановить конфликт на Донбассе. В июне американский сенатор-республиканец Роберт Портман заявил, что уже новый президент Украины, Владимир Зеленский на встрече с ним рассказал о потребности украинской армии в новых системах вооружений. В августе временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что США готовы продать Киеву дополнительные комплексы Javelin.

«Мы готовы продать это вооружение Украине. Два правительства согласовывают условия», — сказал Уильям Тейлор.

Единственное, что ранее беспокоило США в этом вопросе — разворовывание американских «инвестиций» в войну в Донбассе. Экс-президента Порошенко и его окружение критиковали на Западе отнюдь не за развязывание войны и подавление оппозиционных СМИ, а наоборот, за неэффективность как «горячей», так и информационной войны вследствие масштабной коррупции. Масштабы хищений поставленной США оптики в ВСУ заставили направить на Украину специальную комиссию НАТО по расследованию этих хищений. С новым же правительством Украины США связывают ожидания по устранению коррумпированных олигархов из схем военных поставок, как для более эффективного ведения войны руками украинских солдат, так и для полного контроля над проданным вооружением.

И вот для того, чтобы правительство США было информировано о том, каким образом будет Зеленский и его команда использовать средства и вооружения США, и прибывает в Киев Дональд Винтер.