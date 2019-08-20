Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина никогда не снимет продуктовую блокаду с Крыма 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Аналитическая служба Рамблера опросила россиян на тему того, когда, по их мнению, Украина снимет продуктовую блокаду с Крыма.
Мнение разделилось. Большинство (44%) проголосовавших склоняются к тому, что этого никогда не произойдет, поскольку украинской стороне это совсем не выгодно.
33% опрошенных ответили: «В далеком будущем».
13% респондентов настроены не так пессимистично, поскольку дали этому годовой срок. Они считают, что как только Зеленский освоится на президентском посту, тогда и будет снята продуктовая блокада с Крыма.
А 10% россиян ответили: «Через пару лет. Но не раньше».
Всего в опросе приняли участие 6 503 человека.
Украине стоит снять продуктовую блокаду Крыма, заявил РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек.
«Было бы очень знаково и символично», — убежден он.
По словам парламентария, крымчане любят украинские продукты, поэтому снятие блокады стало бы примером народной дипломатии.
Комментарии
Украина , Руслан Бальбек , Госдума , РИА Новости , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин похвалил лицо Брижит Макрон2
F-35I «обманули» С-400
Украинские моряки умерли на Кубани5
Самолет из Москвы не долетел до Парижа5
Кадыров проигнорировал вызов евроичкерийца
Видео
04:23
Новые крылатые ракеты США угрожают Новосибирску
Оружие Армия
01:54
Макрон продемонстрировал Путину непонимание России
В мире Политика
01:16
«Миграция» надувных матрасов в США попала на видео
В мире Погода
00:54
Суд решил судьбу Атамбаева
Происшествия В мире
00:09
Макрон причинил боль жене на глазах у Путина
В мире Европа
01:13
Нетаньяху объяснил поведение жены в Киеве
В мире Конфликты
03:36
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Армия Оружие
00:52
Путин взял с собой во Францию вертолет
Политика
00:34
Против ВСУ применили «самое страшное оружие»
Армия В мире
00:40
Пентагон опубликовал видео запуска крылатой ракеты
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение