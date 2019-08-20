Аналитическая служба Рамблера опросила россиян на тему того, когда, по их мнению, Украина снимет продуктовую блокаду с Крыма.
Мнение разделилось. Большинство (44%) проголосовавших склоняются к тому, что этого никогда не произойдет, поскольку украинской стороне это совсем не выгодно.
33% опрошенных ответили: «В далеком будущем».
13% респондентов настроены не так пессимистично, поскольку дали этому годовой срок. Они считают, что как только Зеленский освоится на президентском посту, тогда и будет снята продуктовая блокада с Крыма.
А 10% россиян ответили: «Через пару лет. Но не раньше».
Всего в опросе приняли участие 6 503 человека.
Украине стоит снять продуктовую блокаду Крыма, заявил РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек.
«Было бы очень знаково и символично», — убежден он.
По словам парламентария, крымчане любят украинские продукты, поэтому снятие блокады стало бы примером народной дипломатии.