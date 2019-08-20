Порошенко предрекли длительный тюремный срок

По его словам, причиной тюремного срока являются уголовные дела, которые были возбуждены против Порошенко по искам юриста Андрея Портнова . Вовк отмечает, что решить эту проблему можно, если новая украинская власть вступит в какие-то договоренности с целью сохранения «некого иммунитета Порошенко». «Если этого не произойдет, то Андрей Владимирович [Портнов] его "перекусит", найдет, достанет», — рассказывает судья.

Он отметил, что в другом случае бывший президент Украины просто эмигрирует и попросит политическое убежище. Судья добавил, что у юриста Портнова есть все шансы довести дело до конца, поскольку он «профессиональный человек» и «мега-специалист».