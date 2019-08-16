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Партия Зеленского назвала важнейшие для Украины реформы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал о трех реформах, которые хотел бы завершить за время своей работы в Верховной Раде. Об этом сообщает УНИАН.
«Это большая политическая реформа, которая включает много компонентов, и антикоррупционный в том числе. Это образовательная и медицинская реформы», — сказал он.
Собеседник издания заявил, что недоволен ходом медицинской реформы и деятельностью исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун.
«Я был в больницах в Василькове, где живу, и это явно не то, чего хотят люди, я не вижу заметных результатов этой реформы», — считает политик.
Ранее Разумков уже говорил о необходимости этих реформ, однако отметил, что на их реализацию нужно время, так как необходимо подготовить законопроекты и обсудить проблемные вопросы.
По итогам выборов в Верховную Раду «Слуге народа» удалось набрать 43,16 процента голосов. Также кандидаты от нее победили в 130 одномандатных округах. Таким образом президентская партия получила в парламенте 254 места, что позволяет ей впервые за историю Украины сформировать правительство без коалиционного договора с другими партиями.
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Украина , В мире , Дмитрий Разумков , Верховная Рада
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