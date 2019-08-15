Зеленский запланировал возвращение Крыма и Донбасса

В четверг Рябошапка написал в Facebook, что провел переговоры с постпредом президента Украины в Крыму Антоном Кориневичем и прокурором республики Крым Гюндузом Мамедовым

«Среди основных идей — необходимость разработки Стратегии реинтеграции оккупированных территорий с планом действий, который бы регулярно пересматривался», — сообщил он.

Рябошапка анонсировал подготовку концепции переходного правосудия, которая поможет восстановить мир на «оккупированных» территориях, устранить нарушения прав украинских граждан, привлечь к ответственности преступников и возместить убытки.

По его словам, не имея собственного опыта постконфликтного урегулирования, Украина примет во внимание международную практику.