Зеленский запланировал возвращение Крыма и Донбасса 

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о разработке стратегии по возвращению Крыма и Донбасса под контроль Украины, передает «Интерфакс-Украина».
В четверг Рябошапка написал в Facebook, что провел переговоры с постпредом президента Украины в Крыму Антоном Кориневичем и прокурором республики Крым Гюндузом Мамедовым.
«Среди основных идей — необходимость разработки Стратегии реинтеграции оккупированных территорий с планом действий, который бы регулярно пересматривался», — сообщил он.
Рябошапка анонсировал подготовку концепции переходного правосудия, которая поможет восстановить мир на «оккупированных» территориях, устранить нарушения прав украинских граждан, привлечь к ответственности преступников и возместить убытки.
По его словам, не имея собственного опыта постконфликтного урегулирования, Украина примет во внимание международную практику.
«Временно оккупированные территории Донбасса и Крыма — это не просто земля, которую нам нужно вернуть. Это украинцы, на ней проживающие, с которыми нам нужно наладить совместную жизнь после 5 лет разрыва, 1,4 миллиона вынужденно перемещенных лиц, многие из которых, вполне вероятно, решат вернуться в свои, часто поврежденные, дома», — заявил Рябошапка.