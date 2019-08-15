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В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
«Территории Донбасса и Крыма — это не просто земля, которую нам нужно вернуть. Это украинцы, на ней проживающие, с которыми нам нужно наладить совместную жизнь после пяти лет разрыва, 1,4 миллиона вынужденно перемещенных лиц. И еще много проблем», — отметил он.
По словам Рябошапки, чтобы избежать хаоса, украинские власти должны урегулировать процесс возвращения территорий. Для этого он предлагает провести правовую реформу, которая установила бы на территории Крыма и Донбасса режим переходного правосудия. Он необходим для устранения нарушений прав граждан, привлечения к ответственности за совершенные преступления и возмещения убытков.
Рябошапка считает, что такой режим должен соответствовать принципам международного гуманитарного и уголовного права. Принять во внимание международную практику необходимо, потому что Украина не имеет национального опыта постконфликтного урегулирования.
Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина и ряд других стран считают Россию оккупантом, Москва все обвинения в свой адрес отвергает.
Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о своей независимости от Киева после смены центральной власти.
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Комментарии107
Украина , Видео , В мире , Руслан Рябошапка , Республика Крым
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