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ЦИК Украины объявил последнего победителя на выборах в Раду 

ТАСС + ещё 2 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины огласила победителя в 210-м избирательном округе (Черниговская область) и завершила подведение итогов голосования на внеочередных выборах в Раду. Как сообщила в пятницу пресс-служба Центризбиркома, депутатом от этого округа в новом парламенте Украины станет Борис Приходько.
"ЦИК установил результаты внеочередных выборов депутатов парламента на округе № 210, признав избранным Бориса Приходько", — отметили в пресс-службе.
Центризбирком должен был завершить подсчет голосов и объявить официальные итоги выборов до 5 августа включительно. Однако из-за решений судов о необходимости пересчета голосов на 210-м округе, необходимости внесения уточнений в протокол, а также судебного иска одного из кандидатов в этом округе против ЦИК комиссия нарушила сроки. В итоге ЦИК досрочно прекратил полномочия всего состава окружной избирательной комиссии 210-го округа из-за невыполнения решений и взял на себя обязанность по установлению итогов голосования.
Таким образом, определены победители во всех 199 мажоритарных округах.
Голосование на внеочередных парламентских выборах на Украине состоялось 21 июля по мажоритарно-пропорциональному принципу (225 депутатов избираются по спискам партий, еще 199 — в одномандатных округах). В парламент прошли пять партий: "Слуга народа" набрала 43,16% голосов и получила 124 мандата по списку партии, "Оппозиционная платформа — За жизнь" 13,05% и займет 37 кресел в Раде, "Батькивщина" — 8,18% и 24 мандата, "Европейская солидарность" — 8,1% и 23 мандата, а партия "Голос" с 5,82% получит 17 мандатов.
В целом партия "Слуга народа" получила 254 мандата (с учетом мажоритарщиков) и сможет сформировать монокоалицию в новом составе парламента. Кроме того, "Оппозиционной платформе — За жизнь" досталось 43 кресла, "Батькивщине" — 26, "Европейской солидарности" — 25, "Голосу" — 20. Представители других партий получили 10 мандатов, самовыдвиженцы — еще 46.
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Комментарии
Украина , В мире , Выборы на Украине , Центризбирком России , Верховная Рада
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