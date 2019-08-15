Украина пожизненно обеспечит Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко после ухода с поста главы государства останется на обеспечении страны. Об этом сообщает портал «Вести-Украина».

Издание отмечает, что на социальные гарантии могут претендовать президенты, министры и депутаты после ухода со своих должностей. Порошенко, к примеру, может получать помощь от государства в связи с тем, что до сих пор на Украине не отменено постановление Верховной Рады «Об обеспечении, обслуживании и охране президента Украины», принятое в 1992 году.

Согласно документу, после ухода с должности у бывшего главы государства пожизненно остается оклад в размере 28 тысяч гривен (более 73 тысяч рублей). Более того, ему предоставляется дача с горничными, охраной и транспортом, а также медицинское обслуживание. После прекращения полномочий экс-президенту также выделяется государственная охрана, и Порошенко, как утверждают авторы материала, уже пользуется этой услугой.

Точный размер пакета соцгарантий будет зависеть от нынешнего президента Украины Владимира Зеленского и нового премьер-министра страны. К примеру, находившегося в кресле главы государства с 2005 по 2010 год Виктора Ющенко государство обеспечивает двумя помощниками, поваром, двумя горничными и двумя официантами, а также двумя автомобилями и четырьмя водителями.