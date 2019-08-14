Харьковское танковое КБ оказалось под угрозой закрытия

Минобороны перестало финансировать производство БТР-4 из-за отсутствия мощностей для производства необходимого количества стальных корпусов, сообщил госконцерн, передает ТАСС.

В «Укроборонпроме» добавили, что ХКБМ — единственный в стране производитель этих машин.

«Таким образом были искусственно созданы все предпосылки для предотвращения выполнения ХКБМ государственного оборонного заказа по изготовлению БТР-4 для украинской армии», — отметили в концерне.

Отмечается, что за невыполнение заказа Минобороны выдвинуло претензии на уплату штрафа в 82,3 млн гривен (3,3 млн долларов). Ведомство прекратило финансирование разработок новых видов бронетехники.

«Фактически ХКБМ остался без заказа на изготовление новой техники, без денег на разработку перспективных образцов и с угрозой получить многомиллионный штраф, который окончательно заблокирует работу предприятия», — подчеркнули в «Укроборонпроме».

В мае предприятие «Житомирский бронетанковый завод» (входит в «Укроборонпром») приостановило производство корпусов БТР-4 из стали стран НАТО в связи с тем, что законодательство не позволяет принимать в эксплуатацию технику из такой бронестали.

Разработка бронетранспортера была начата в 2002 году. Одно из необходимых для производства БТР-4 предприятий находилось в Крыму — Феодосийский казенный оптический завод. При этом эксперты отмечали, что БТР-3 и БТР-4 «морально устарели» еще в момент создания.