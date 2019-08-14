Вопрос о желании получить украинское гражданство рассмешил россиян

Россияне снова приняли участие в опросе Аналитической службы Рамблера. Им был задан следующий вопрос: «Вы планировали стать гражданином Украины ?».

Большинство (69%) проголосовавших приняли этот вопрос за шутку, поэтому он их рассмешил. Они не планируют становиться гражданами этого государства.

19% респондентов отреагировали более спокойной на этот вопрос. Они не планируют становиться гражданами Украины, поскольку, как они утверждают, их ничего с ней не связывает.

10% россиян хотят стать гражданами этого государства попросту потому, что они очень любят Украину.

2% опрошенных планируют стать ее гражданами, но только по причине сложившихся семейных обстоятельств.

Всего в опросе приняли участие 5 596 человек.

Россиянам, преследуемым на родине по политическим причинам, станет проще получить украинское гражданство. Соответствующее поручение правительству Украины дал Владимир Зеленский . Текст указа президента опубликован на его сайте.

Согласно ему, вскоре для вступления в гражданство Украины преследуемым россиянам будет достаточно документально доказать, что их преследуют в России по политическим причинам, и подать заявление об отказе от гражданства РФ.