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Вопрос о желании получить украинское гражданство рассмешил россиян 

Рамблер 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Россияне снова приняли участие в опросе Аналитической службы Рамблера. Им был задан следующий вопрос: «Вы планировали стать гражданином Украины?».
Большинство (69%) проголосовавших приняли этот вопрос за шутку, поэтому он их рассмешил. Они не планируют становиться гражданами этого государства.
19% респондентов отреагировали более спокойной на этот вопрос. Они не планируют становиться гражданами Украины, поскольку, как они утверждают, их ничего с ней не связывает.
10% россиян хотят стать гражданами этого государства попросту потому, что они очень любят Украину.
2% опрошенных планируют стать ее гражданами, но только по причине сложившихся семейных обстоятельств.
Всего в опросе приняли участие 5 596 человек.
Россиянам, преследуемым на родине по политическим причинам, станет проще получить украинское гражданство. Соответствующее поручение правительству Украины дал Владимир Зеленский. Текст указа президента опубликован на его сайте.
Согласно ему, вскоре для вступления в гражданство Украины преследуемым россиянам будет достаточно документально доказать, что их преследуют в России по политическим причинам, и подать заявление об отказе от гражданства РФ.
Комментарии
Украина , Владимир Зеленский , Правительство Украины
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