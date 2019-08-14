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Депутаты Рады поссорились из-за русского языка 

News.ru + ещё 19 2 часа назад
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Настоящий скандал разгорелся в Верховой раде из-за выступления депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Украины Вадима Рабиновича. В ходе подготовительного заседания парламента он обратился к присутствующим на русском языке.
Его речь прервала представитель партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко. Она призвала его прекратить использовать русский язык и и потребовала его продолжить выступление на украинском.
В кулуарах, в кабинетах, в туалетах, в кафе — пожалуйста, как угодно. Здесь только государственный язык, — цитирует её «Лента.ру».
Её поддержал лидер партии Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Он подтвердил, что правило говорить на украинском языке является обязательным для депутатов Рады.
Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» 25 апреля. 15 мая его подписал бывший президент страны Пётр Порошенко. Согласно документу, на единственном госязыке должны разговаривать все чиновники и руководители госорганов, врачи, адвокаты, руководители вузов и судьи, писал News.ru.
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Комментарии
Украина , В мире , Вадим Рабинович , Ирина Геращенко , Петр Порошенко , Дмитрий Разумков , Верховная Рада , Lenta.ru
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