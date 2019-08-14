«Бог простит!» Почему Зеленский не подписал документов с патриархом Варфоломеем

Если переговоры с турецким коллегой затрагивали исключительно этно-экономические вопросы, то итог разговора с Варфоломеем получился смазанным. Сторонами не было подписанного совместного заявления, подготовленного заранее. Но Зеленский пообещал защищать независимость церкви. То есть Православной церкви Украины (ПЦУ), родившейся в результате дарования Константинополем томоса (грамоты, разрешения) о создании единой поместной церкви в Украине.

Соглашение о предоставлении томоса было подписано в ноябре 2018 года между Вселенским патриархом и тогдашним президентом Украины Петром Порошенко . Этот договор сомнителен хотя бы потому, что Украина по государственному устройству — светское государство, которое не имеет права вмешивается в церковные дела. Но Порошенко активно вмешивался.

Филарет, наместник уже вроде бы несуществующей раскольнической УПЦ КП (по этому вопросу, кстати, до сих пор нет ясности), разругался с Порошенко, так как остался не у дел, а ПЦУ стал руководить ставленник Филарета Епифаний Думенко. Нло теперь Думенко, поддержанный в све время Порошенко, выступает протьив Филарета. После чего внезапно "прозревший" Филарет начал вести борьбу против автокефалии (за которую боролся с самого начала независимости Украины), а также сливать компромат на Петра Порошенко. Такая вот накануне визита Зеленского в Турцию случилась на Украине "банка с пауками".

По словам Филарет, Порошенко и Варфоломей подписали тайное соглашение, которым Фанару (резиденция в Стамбуле Вселенского патриарха) доставалось множество украинской церковной недвижимости в рамках экзархата Вселенского патриархата. В эти структуры включили Андреевскую церковь, Флоровский и Корецкий монастыри, Манявский скит, Успенский храм во Львове и еще один монастырь в Черниговской области. Также Варфоломей получает монополию на мироварение и многое другое, о чем сообщало издание Украина.Ру ранее.

Не мог не сказать

Перед визитом Зеленского в Турцию, как теперь выяснилось, украинский МИД и Вселенский патриархат вместе подготовили текст заявления, в котором якобы есть пункты об экологической тематике (Варфоломей является «зелёным активистом»). Но украинские независимые политологи и эксперты-богословы уверены, что таким образом МИД и Фанар планировали повести общественность по ложному следу.

Для Варфоломея история с томосом и Украиной означала большую выгоду для него. Это и обязанность ПЦУ закупать у Константинопольского патриархата священные дары, и вышеупомянутый контроль Фанара над крупными церковными объектами и зарубежными приходами киевского патриархата. Но в связи с избирательным конфузом, то есть проигрышем Порошенко в президентских выборах, в подчинении у Варфоломея оказалась только лишь Андреевская церковь, которую Верховная Рада по предложению Порошенко передала Вселенскому патриарху. При этом теперь новый парламент, ориентированный на Зеленского, вполне может вернуть эту церковь православным украинским институциям, тем более учитывая ее историческую и культурную ценность.

Для Вселенского патриарха важно было подписать с новым президентом хоть что-то, лишь бы подтвердить продолжение сотрудничества украинской власти и Вселенского патриархата. По мнению директора Института политического анализа и международных исследований Сергея Толстова, очевидно, что в заявлении Варфоломей не мог не упомянуть те вещи, которые ему были обещаны при Порошенко. Но подписания какого либо документа не произошло. Нынешний президент оказался куда более последовательным в выполнении Конституции страны, чем предыдущий, фактически отказавшись вмешиваться в дела церковные.

Гроб, где хоронится имидж

Кроме того, для Зеленского же, по его словам, подписать любое соглашение в таких условиях означало, что он расписывается за действия Порошенко и берет на себя весь багаж обязательств и злоупотреблений.

«Но вопрос о соглашении 3 ноября 2018 года носит не только культурологический характер. Его обнародование может забить очередной гвоздь в гроб, в котором хоронится имидж предыдущего президента», — считает Толстов.

Поскольку речь идёт об углублении раскола в мировом православии и о потери Константинопольским патриархатом немалой доли своего влияния, Варфоломею важно было получить подтверждение предыдущих договоренностей.

Зеленский сказал, что будет защищать независимость церкви. Соответственно вмешиваться в эти дела не намерен. То есть теперь, скорее всего, не будет ни конфискации, ни передачи имущества УПЦ Варфоломею.

В этой ситуации Варфоломею ничего другого не оставалось, как сделать вид, что он не претендует на реализацию предыдущих договоренностей (с Порошенко) и занимает нейтрально-сдержанную позицию. То есть уходит в изоляцию, — уверен Толстов.

Отжим в военное время

И это очень важно, поскольку, напомнил эксперт, часть объектов в договоре, включая Флоровский монастырь, находится в Украинской православной церкви и к проекту Порошенко формально никакого отношения не имеет.

«Готовилась физическая, насильственная конфискация этих объектов», — утверждает политолог.

В этой связи он добавил, что в 16 веке во времена митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси Петра Могилы Константинополем была установлена ставропигия над некоторым количеством украинских церковных объектов. По мнению Толстова, те украинские храмы и монастыри, которые должны перейти под контроль нынешнего Вселенского патриархата, совпадают с реестром 16 века. И Варфоломей претендовал на их возвращение.

Толстов отметил, что Петр Порошенко предполагал удачно провести передачу собственности церкви с помощью СБУ и полувоенных формирований, приурочив эти действия к военному положению.

«Чтобы, когда придут что-то отбирать, ни у кого не возникло желания перечить», — убежден Толстов.

Левая не знает, что делает правая

МИД же, до сих пор укомплектованный людьми Порошенко, подложил президенту очередную свинью, и теперь уже ясно как день, что ведомство необходимо срочно перетряхнуть. При этом и возле самого Зеленского крутятся личности с противоположными взглядами.

Так, в составе президентской партии «Слуга народа» депутатом будет Святослав Юраш. Это сын Андрея Юраша, занимавшегося в департаменте Минкульта по делам религий и национальностей вопросами продвижения автокефалии. В июне департамент реорганизован в Госслужбу по свободе совести и этнополитики, и Юраш-старший это решение поддержал.

Так вот, по утверждению директора агентства Социальных коммуникаций Сергея Белашко , Юраш-младший и замглавы Офиса президента Алексей Гончарук являются сторонниками создания ПЦУ и считают необходимым оказывать этой структуре господдержку.

Другие же члены окружения Зеленского, подметил эксперт, считают, что ему не нужно вмешиваться в церковные дела, а неукоснительно соблюдать статью 35 Конституции, которой провозглашается светскость украинского государства и отделенность его от религии.

«Но это все приводит к тому, когда левая рука не знает, что делает правая», — констатирует политолог.

Как Штаты вносят разлад

Вселенский патриарх Варфоломей никогда не имел большого влияния в православном мире. По количеству приходов (порядка 3200) Константинополь находится на 7-8-м месте среди 15 православных церквей, подчеркнул Белашко.

Но амбиции Константинопольского патриархата выходят за пределы его юрисдикции. Поэтому ему нужны союзники для усиления своего влияния в православии. Взаимовыгодным оказалось сотрудничество Варфоломея с американцами, которые используют его как рычаг давления на разные страны.

По словам политолога, Варфоломей нашел сторонников в США «в лице сотрудников профильных ведомств». Те же, в свою очередь, использовали его для давления на православные страны — Грецию, Сербию, Болгарию и Россию. В связи с этим, считает политолог, нельзя смотреть на ситуацию с томосом для Украины в отрыве от общего контекста.

«Черногорская православная церковь — это в чистом виде проект американских спецслужб, который Константинополь должен легитимировать. Македонская православная церковь — это во многом искусственное образование», — подметил эксперт.

И напомнил: томос был предоставлен и Эстонии, после которого была учреждена Эстонская апостольская православная церковь. Но через несколько лет священную грамоту отозвали, и с того времени в стране действуют две православных церкви. Причем по количеству прихожан одна многократно превышает другую. Зато второй принадлежат все культовые сооружения, поскольку она лояльна к государству и входит в структуру Константинопольского патриархата.

«Думаю, что эстонская модель рассматривалась Вселенским патриархом в качестве схемы подчинения себе православной Украины», — уверен Сергей Белашко.

С Петром за руку

Однако каноническая УПЦ оказала сопротивление. Довольно слабое, но тем не менее сумела продемонстрировать массовость своих сторонников, а себя — реальной церковью. В отличие от политизированных организаций, прикрывающихся религиозными символами, но при этом занимающихся политической и рейдерской деятельностью.

«Крестный ход или освящение нового храма для этих организаций превратились в политические шоу. Достаточно вспомнить Крестный ход (ПЦУ), когда впереди шла Марина Порошенко с Петром за руку, а участники шествия несли украинские флаги. Но не было ни икон, ни хоругвей. Все это больше походило на первомайскую демонстрацию с антисоветскими лозунгами, чем на религиозную процессию», — напомнил эксперт.

Папские замашки до добра не доведут

Как бы там ни было, томос у Киева не заберут. В этом уверен руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

«Варфоломею томос выгоден. Он больше его таким дурачкам, как Порошенко и (занимавшийся вопросами автокефалии советник экс-президента Петра Порошенко Ростислав) Павленко, выступавших от нашего имени, не продаст», — заключил политолог.

А по мнению Сергея Толстова , самым эффективным борцом против томоса оказался… Филарет. Политолог считает, что при Филарете и киевском патриархате документ «не стоит той бумаги, на которой он был написан». Это не считая того, что его возили трижды туда-сюда исправлять и переподписывать.

«Спектакль был грандиозным и дорогостоящим. Но теперь томос не стоит ничего», — высказал мнение аналитик.

И согласился с Рудяковым, сказав, что Варфоломею невыгодно забирать томос, ведь так он потеряет контроль над зарубежными приходами бывшей УПЦ КП. Следовательно, он не будет получать с них подати. Поэтому, как сказал Толстов, туда просто приедут экзархи Вселенского патриархата и подомнут под себя бухгалтерию. Этот сценарий многократно отработан, подчеркнул он.

Варфоломей почему-то возомнил себя Папой Римским, и все его папские замашки вызывают непонимание в православных церквях. Например, в грузинской, болгарской, сербской, албанской, то есть в первую очередь в церквях, имеющих свою длительную традицию, подметил Сергей Белашко.