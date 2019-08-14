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Непризнанную украинскую церковь ликвидировали 

Lenta.ru + ещё 4 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Непризнанная Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) официально прекратила свое существование. Об этом сообщает портал «Украинские новости» со ссылкой на парламентскую газету «Голос Украины».
По данным издания, 29 июля в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о ликвидации УАПЦ и ее присоединении к Православной церкви Украины (ПЦУ). Также сообщается о прекращении действия всех доверенностей, выданных на имя УАПЦ.
5 августа лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет обратился к верующим с просьбой защитить его и его церковь. По словам иерарха, защита ему необходима от нападок со стороны лидера ПЦУ Епифания.
В декабре 2018 года на объединительном соборе, созванном по инициативе Константинопольского патриарха Варфоломея и занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко, была создана Православная Церковь Украины. В состав новой религиозной организации вошли в основном представители непризнанных УПЦ КП и УАПЦ. Главой ПЦУ был назначен митрополит Епифаний.
После этого Киевский патриархат был ликвидирован и вошел в состав новой церкви. Филарет при этом получил статус почетного патриарха ПЦУ. Позже иерарх созвал собор, на котором было решено восстановить Киевский патриархат. По его словам, если бы в УПЦ КП знали содержание томоса об автокефалии, то никто бы не проголосовал за него, ведь он «закрепляет переход из одной зависимости в другую».
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Комментарии10
Украина , В мире , Петр Порошенко , РПЦ
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