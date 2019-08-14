Непризнанную украинскую церковь ликвидировали

Непризнанная Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) официально прекратила свое существование. Об этом сообщает портал «Украинские новости» со ссылкой на парламентскую газету «Голос Украины».

По данным издания, 29 июля в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о ликвидации УАПЦ и ее присоединении к Православной церкви Украины (ПЦУ). Также сообщается о прекращении действия всех доверенностей, выданных на имя УАПЦ.

5 августа лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет обратился к верующим с просьбой защитить его и его церковь. По словам иерарха, защита ему необходима от нападок со стороны лидера ПЦУ Епифания.

В декабре 2018 года на объединительном соборе, созванном по инициативе Константинопольского патриарха Варфоломея и занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко , была создана Православная Церковь Украины. В состав новой религиозной организации вошли в основном представители непризнанных УПЦ КП и УАПЦ. Главой ПЦУ был назначен митрополит Епифаний.

После этого Киевский патриархат был ликвидирован и вошел в состав новой церкви. Филарет при этом получил статус почетного патриарха ПЦУ. Позже иерарх созвал собор, на котором было решено восстановить Киевский патриархат. По его словам, если бы в УПЦ КП знали содержание томоса об автокефалии, то никто бы не проголосовал за него, ведь он «закрепляет переход из одной зависимости в другую».