Экс-представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Безсмертный считает указ президента Украины Владимира Зеленского об упрощении процедуры получения украинского гражданства для россиян, которые подверглись "политическим преследованиям", незаконным и не соответствующим конституции страны.
Зеленский во вторник подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства Украины для россиян, которые подверглись "политическим преследованиям". Упрощение порядка приобретения украинского гражданства также коснется иностранцев и лиц без гражданства, которые проходили или проходят военную службу по контракту в вооруженных силах Украины и/или принимали участие в конфликте в Донбассе.
"Нынешний указ, подписанный президентом Зеленским, незаконный и неконституционный. Президент не имеет права устанавливать порядок приобретения гражданства или лишения, он может выдать акт о предоставлении гражданства или же, если на то есть законные основания, лишении гражданства", — сказал Безсмертный в эфире "24 канала".
При этом, по его мнению, указ Зеленского создаст дополнительные коллизии в украинском законодательстве.