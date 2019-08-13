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Безсмертный считает незаконным указ Зеленского о гражданстве для россиян 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: Reuters
Экс-представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Безсмертный считает указ президента Украины Владимира Зеленского об упрощении процедуры получения украинского гражданства для россиян, которые подверглись "политическим преследованиям", незаконным и не соответствующим конституции страны.
Зеленский во вторник подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства Украины для россиян, которые подверглись "политическим преследованиям". Упрощение порядка приобретения украинского гражданства также коснется иностранцев и лиц без гражданства, которые проходили или проходят военную службу по контракту в вооруженных силах Украины и/или принимали участие в конфликте в Донбассе.
"Нынешний указ, подписанный президентом Зеленским, незаконный и неконституционный. Президент не имеет права устанавливать порядок приобретения гражданства или лишения, он может выдать акт о предоставлении гражданства или же, если на то есть законные основания, лишении гражданства", — сказал Безсмертный в эфире "24 канала".
При этом, по его мнению, указ Зеленского создаст дополнительные коллизии в украинском законодательстве.
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Комментарии1
Украина , В мире , Политика , Владимир Зеленский , Роман Безсмертный , Киев
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