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Вышинский доставлен в апелляционный суд в Киеве 

RT на русском + ещё 5 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский доставлен на заседание Киевского апелляционного суда по рассмотрению жалобы на продление ему срока содержания под стражей.
Как сообщает РИА Новости, Вышинского под конвоем в наручниках завели в здание суда.
Ранее Подольский суд Киева продлил арест главе РИА Новости Украина до 19 сентября.
29 июля Андрей Доманский, адвокат Вышинского, сообщил о подаче апелляции на решение о продлении ареста журналисту.
Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Украинские власти подозревают его в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.
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Украина , В мире , Криминал , Кирилл Вышинский , Андрей Доманский , РИА Новости , Киев
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