Вышинский доставлен в апелляционный суд в Киеве

Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский доставлен на заседание Киевского апелляционного суда по рассмотрению жалобы на продление ему срока содержания под стражей.

Как сообщает РИА Новости, Вышинского под конвоем в наручниках завели в здание суда.

Ранее Подольский суд Киева продлил арест главе РИА Новости Украина до 19 сентября.

29 июля Андрей Доманский , адвокат Вышинского, сообщил о подаче апелляции на решение о продлении ареста журналисту.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Украинские власти подозревают его в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.