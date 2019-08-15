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Против генпрокурора Украины открыли уголовное дело 

Lenta.ru + ещё 7 58 минут назад
Фото: globallookpress.com
Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство против генерального прокурора страны Юрия Луценко. Об этом сообщают «Украинские новости».
Луценко обвиняют в возможном злоупотреблений властью.
«Суд удовлетворил жалобу заявителя на бездеятельность НАБУ и обязал бюро открыть уголовное производство по факту возможных правонарушений Луценко», — говорится в сообщении.
Требование открыть дело поступило в НАБУ еще 1 февраля, но ведомство его проигнорировало. Других подробностей дела не приводится.
Ранее Луценко рассказал, что регулярно ходит на допросы в НАБУ. По его словам, против него в бюро «периодически ведется от 5 до 15 дел». Луценко добавил, что его частые визиты в это учреждение на допросы и для дачи показаний является «нормальным явлением для правового государства». Генпрокурор не стал пояснять, фигурантом каких дел он является. Он лишь отметил, что в его действиях нет состава преступлений.
В июне президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении генерального прокурора страны. По словам главы государства, основанием стало отсутствие у Луценко юридического образования и процессуального опыта. Через неделю комитет Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности признал представление Зеленского не соответствующим требованиям.
Украинский лидер просил Луценко покинуть свою должность еще во время инаугурационной речи 20 мая. Однако глава ведомства заявил, что намерен остаться на своем посту, чтобы пресечь попытки выставить прошлую власть в стране преступниками.
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Комментарии1
Украина , В мире , Юрий Луценко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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