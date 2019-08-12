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Реакция украинцев на пропуск российского самолета шокировала россиян 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
59% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, считают, что возмущенная реакция украинского народа на пропуск российского самолета в свое воздушное пространство — позор для страны.
31% респондентов считают, что только злые люди могли высказаться против оказания помощи россиянам, поскольку авиалайнер мог попасть в бедствие из-за грозы.
10% опрошенных уверены в том, что подобная реакция украинского народа — это дело принципа, а не «бесчеловечность».
Всего в опросе приняли участие 12 688 человек.
Украине следовало либо не пускать российский самолет в свое воздушное пространство, либо пустить и арестовать экипаж. Так на произошедшее отреагировали местные жители.
Государственное предприятие Украины по обслуживанию воздушного движения Украэрорух сообщило в фейсбуке, что, несмотря на отсутствие авиасообщения между Россией и Украиной, 7 августа самолет российской авиакомпании «Глобус» был пущен в украинское воздушное пространство.
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Украина
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